Pampita mostró las divertidas travesuras de Ana García Moritán mientras disfrutan de la pileta: “Entrena y limpia”

Este sábado de noviembre Pampita y Ana García Moritán inauguraron la temporada de pileta 2025/2026. La modelo y su pequeña hija aprovecharon la extenuante tarde de calor para disfrutar de la piscina y del extenso parque de su casa. Sin embargo, la nena no sólo se sumergió en la refrescante agua, sino que, además, aprovechó para realizar tareas del hogar como si fuese una mini adulta. Su mamá, orgullosa, compartió estas alocadas ocurrencias en su cuenta personal de Instagram.

Ana García Moritán y Pampita disfrutan de una tarde a puro sol

Con la inminente llegada del verano, las altas temperaturas comenzaron a sentirse en todo el Gran Buenos Aires, es por ello que Pampita y Ana García Moritán aprovecharon su día de descanso para disfrutar de un refrescante día de pileta en su casa. No obstante, la niña aprovechó el momento en el que su madre estaba realizando una sesión de fotos -mostrando la nueva colección de sombreros que lanzó al mercado- para realizar una limpieza general y hasta incluso entrenar.

Pampita y Ana García Moritán | Instagram

Todo quedó registrado en la cuenta oficial de la conductora, donde comenzó posando los accesorios de su nuevo emprendimiento del cual está sumamente entusiasmada. Acto seguido, dejó en claro que puede doblegar su día en compartir tiempo de calidad con la pequeña mientras aprovecha el paisaje y la buena iluminación para realizar diferentes tomas con los sombreros variando el plano, modelo y color.

La nena, por su parte, se colocó los flotadores e ingresó a la refrescante piscina que estaba ubicada al costado del sofisticado lago. Minutos más tarde, se la pudo observar en el simulador de remos realizando una ardua rutina de ejercicios. “Entrena! jajaja”, escribió Pampita junto al video en el que retrató a su heredera lo más concentrada.

Ana García Moritán de los ejercicios a la limpieza si escalas

No conforme con la práctica de remo, Ana García Moritán aprovechó para poner orden en el hogar. Con trapeador en mano y heredando de Pampita la obsesión por la limpieza, se dispuso a acomodar cada objeto que se encontraba fuera de su lugar. Fue así que corrió ella misma un pesado cajón de madera repleto de agua que había dejado en el camino. Una vez despejado el escalón, volvió a tomar el trapeador y limpió el piso.

Su mamá, súper asombrada de la ocurrencia de su hija, exclamó: “Ahora limpia”. La chiquilla concentrada en lo que estaba haciendo, se percató de que estaba siendo filmada por la fashionista, sin embargo, esto no le impidió que siguiera adelante con su plan de dejar todo impecable.

De esta manera, Ana García Moritán dejó en claro que tiene bien marcado en su carga genética con rasgos de Pampita, como lo es el disfrute, el trabajo y el entrenamiento. Todo ello alternado para que cada actividad tenga el tiempo que se necesita. Eso sí, la nena no se quitó en ningún momento los pequeños flotadores que sujetaban su brazo por si volvía a tomar un chapuzón después de una agobiante jornada llena de tareas.

