Sofía Zámolo contó por primera vez que perdió dos embarazos después de ser mamá de California, su hija de cinco años, y su relato conmovió a sus seguidores. A través de sus redes sociales, la modelo compartió un momento íntimo de su maternidad luego de mostrar que donará toda la ropa de bebé que tenía en su casa.

Sofía Zámolo reveló que perdió dos embarazos y conmovió a sus seguidores: "Nadie te prepara para soltar"

Sofía Zámolo abrió su corazón y conmovió a sus seguidores al compartir un momento profundamente íntimo de su maternidad. La modelo publicó en sus historias de Instagram una serie de videos en los que se la ve acomodando unas cajas repletas de ropa de bebé, prendas que pertenecieron a su hija California, quien cumplió cinco años el pasado 2 de noviembre.

Mientras ordenaba los bodys y mantas, la influencer explicó que durante mucho tiempo los conservó con la intención de usarlos nuevamente si llegaba un segundo hijo. Sin embargo, reveló que ese deseo no pudo concretarse. “Nadie te prepara para soltar la ropa de bebé que guardaste de tu primera bebé para cuando llegara el próximo”, escribió, dejando en claro la carga emocional de ese momento.

Luego agregó un detalle que sorprendió a sus seguidores y que nunca antes había contado: después del nacimiento de California, sufrió dos pérdidas de embarazo. “Como regalo del cielo, un milagro, una de mis mejores amigas está por ser mamá y todo lo que era de Cali se lo vamos a dar. No es la ropa. Son los recuerdos. La esperanza de haber tenido otro bebé. Haber perdido dos embarazos después de Cali... pero todo va con mucho amor para Ámbar, que está por llegar”, confesó en el posteo.

Sofía Zámolo y su hija California

De esta manera, la modelo remarcó que, pese al dolor que implicó ese camino, decidió transformar ese proceso en un gesto cargado de cariño hacia su amiga. Así, todo lo que perteneció a Cali ahora será utilizado por Ámbar.

Sofía Zámolo contó cómo fue su lucha para ser mamá

En la entrevista que le dio a Luli Fernández para Infobae en julio, Sofía Zámolo ya había adelantado lo complejo que había sido su camino en la maternidad. “Vos te enterás todos los meses cuando no estás embarazada. Y también pasa esto que empezás a escuchar alrededor: 'Tal, se quedó embarazada' o 'Busqué a la primera y quedé'”, contó, remarcando que, aunque las personas de su entorno actuaran con cariño, ciertos comentarios podían resultar dolorosos.

La modelo también reconoció que durante mucho tiempo evitó que otros supieran que estaba haciendo tratamientos de fertilidad. Sentía pudor, incluso culpa, y prefería ir a última hora a las consultas para no cruzarse con nadie. “Sentís que tenés una falla y que no podés aceptarla, pero tampoco querés que los demás vean que algo no está funcionando”, admitió.

Sofía Zámolo y su familia

En ese intercambio, también habló de la presión social y del desgaste emocional que implica la espera. Recordó los meses en los que se hacía test tras test, ya sin esperanzas, y se preguntaba si algún día volvería a ser mamá. “Pensás: ¿por qué no a mí? ¿Por qué a nosotros no nos pasa?”, confesó, al describir una etapa en la que convivía con la frustración e incertidumbre.