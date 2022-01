Pampita tomó una decisión tras el cruce entre Roberto García Moritán y Malena Pichot

El pasado fin de semana, Roberto García Moritán y Malena Pichot vivieron un tenso cruce a través de las redes sociales. En medio de esta mala situación, Pampita tomó una determinación con respecto a la situación.

Todo comenzó cuando la humorista y conductora radial criticó al empresario quien había cuestionado a Ofelia Fernández. "El chabón se casó y tuvo un hijo para hacerse conocido y tiene el tupé de hablar de Ofelia, me desmayo", dijo muy picante.

Luego, la respuesta de Roberto no se haría esperar. "Se volvió todo tan ridículo en este país, que una 'feminista' me acusa de casarme para ser conocido. Malena cree que la mejor forma de empoderar a las mujeres es rebajar y demonizar a los hombres. Justo no hay un Ministerio que repudie sus dichos".



Ahora, en medio de toda esta polémica, Guido Zaffora reveló que habló con Pampita y confirmó la decisión de la top con respecto a este cruce. "Yo hablé con Pampita, pero me dijo que no se quiere meter en esto, que no tiene nada que decir".



“Pampita apoyó a Roberto en la política desde un lugar más anónimo”, opinó por su parte Zaffora sobre cómo se involucró en el tema.

Pampita desmintió rumores de crisis con Roberto García Moritán

Una simple foto desató los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán por unos "cuernitos" que aparecieron en una foto durante el festejo de su cumpleaños.

Según contaron en Emparejados, habría generado una crisis entre ellos. "A mí me llegó una versión de una persona muy cercana a la familia y me dijo que, después de esta foto y después de lo que empezaron a decir algunos medios, Moritán le pidió explicaciones a Pampita. Se habría generado una tensa conversación", dijo el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo que conducen Sabrina Rojas y el Tucu López.



Sin embargo, la modelo salió a aclarar los tantos. "Con Robert estamos cada día más enamorados y locos de amor. No es cierto nada lo que se dice", disparó Pampita en el sitio Primicias Ya desmintiendo las versiones.

VO