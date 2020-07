Pampita y una pregunta al hueso para Ingrid Grudke sobre su pasado con Roberto García Moritán

Ingrid Grudke estuvo como invitada en Pampita Online y no pudo escapar a una incisiva pregunta que Pampita le realizó sobre el supuesto pasado amoroso que habría tenido con Roberto García Moritán, actual esposo de la top.

Mientras repasaban parte de su trayectoria, de su próximo trabajo como actriz y de su vida personal, la conductora aprovechó para consultarle sobre el rumor que aseguraba que el empresario le había pedido matrimonio antes de pasar por el altar con ella.

"No, es una mentira, yo no lo conozco, no sé de dónde salió eso", expresó Ingrid revelando la falsedad del rumor. "Que sigan hablando", agregó la modelo quien también habló de cómo superó su separación de Cristóbal López: "Hice lo que pude, como pude, eso ya es pasado, yo sigo para adelante", cerró.