Pampita y Wanda Nara, en Ibiza: el video que muestra la intimidad durante una alocada fiesta

Ibiza se convirtió en el destino predilecto para muchas famosas entre las que destacaron Pampita y Wanda Nara.

La modelo está de vacaciones junto a sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Ana y una gran comitiva de amigos. Por su parte, Wanda se encuentra en la isla junto a su hermana Zaira, quien está de visita y aprovechó el tiempo para reconectar disfrutando de las bellas playas y las salidas nocturnas. Ambas están sin sus parejas, Mauro Icardi y Jacob von Plessen.

Pese a que sólo son conocidas con buena onda, en las últimas horas trascendieron videos de la fiesta en la que coincidieron Pampita y Wanda. Fue justamente en un vivo que compartió la top en Instagram donde aparece la empresaria disfrutando del recital de Ozuna.

Fue la cuenta Chismesder quien compartió en Instagram parte del clip en donde se la puede ver a Nara cantando las canciones y disfrutando de una noche a pura fiesta.

Beso hot y fiesta en Ibiza: Wanda Nara filtra un video que enfurecerá a Mauro Icardi

Wanda Nara y Zaira Nara se encuentran pasándola increíblemente bien en Ibiza. Sin Mauro Icardi ni Jakob Von Plessen, las hermanas están a pleno en este viaje que ya ha traído algunas polémicas. "Ibiza con tu hermana te lo recomienda cualquier médico", escribió Wan junto a una foto que subió a su cuenta de Instagram, donde se las ve a ambas tomándose unos tragos. Pero las alarmas realmente se encendieron luego de que la blonda compartiera un polémico video en el que se puede ver cómo un misterioso hombre le besa los pechos.



A todo esto, en los últimos días surgieron fuertes rumores de crisis entre la empresaria y el futbolista. Ninguno de los dos habló al respecto pero un irónico posteo en redes podría dar indicios de que esto es cierto y que la pareja no atraviesa su mejor momento. En el Día del Amigo el futbolista le comentó a su esposa en su cuenta de Instagram: "Feliz día a mi mejor amiga, te amo mucho" y la madre de Francesca e Isabella le contestó muy risueña: "Gracias, amigo". Horas más tarde, el futbolista escribió algunos romanticos mensajes para Wanda y ella no le dio ni un like. Sí, le cortó el rostro.



Mientras tanto, las hermanas Nara se encuentran haciendo de las suyas en Ibiza. Desde su Instagram, Wanda registró el polémico momento en el que un hombre le da un beso a sus pechos. Lejos de ocultarse, la rubia lo publicó.