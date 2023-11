Valeria Mazza comenzó su carrera de modelaje con tan solo 14 años tras ser descubierta por Roberto Giordano. Tras su inesperado camino a la cima de la fama, la modelo comenzó a trabajar con Pancho Dotto, quien era su manager y al mismo tiempo, dirigía la agencia “Dotto Models”, para representar a jóvenes estrellas. En ella, se establecieron figuras emblemáticas como Deborah de Corral, Dolores Barreiro, Elizabeth Márquez, Araceli González, Carolina “Pampita” Ardohain, entre otras.

Pancho Dotto y Valeria Mazza

Asimismo, Valeria Mazza era la “preferida” de Pancho Dotto ya que nadie había obtenido el éxito como ella. Además, el empresario aseguró que la modelo era como una hija para él. Sin embargo, no todo es color de rosa y comenzaron los conflictos internos entre la supermodelo y su manager.

El polémico comentario de Pancho Dotto tras el debut de la serie de Valeria Mazza

En una charla con ‘Socios del Espectáculo’, Pancho Dotto reveló detalles inéditos sobre su disputa con Valeria Mazza. El exmanager de la modelo también comentó sobre las declaraciones de la misma en la serie, donde ella expresó que él la consideraba como una hija: “Lo único que me interesa es la participación que tuve, no en la serie, sino en su vida. No la vi, pero sé que es una ficción. Sé que yo no estoy porque no quise estar. Ella contó que yo decía que la quería como una hija y es verdad. La quiero como una hija, pero no tenemos relación”.

Asimismo, Pancho Dotto compartió datos sobre su decisión de no asistir al casamiento de la supermodelo en su momento y arremetió contra Alejandro Gravier, esposo de Valeria Mazza: "Yo no iba a ir porque teníamos algunas cuentas que arreglar. Ella me dijo 'después del casamiento que Alejandro va a arreglar todas las cuentas.' Sigo esperando. Caducó todo, no estoy esperando la decisión judicial. Lo podría haber hecho en su momento, pero evidentemente nuestro distanciamiento fue por plata. Me llamó llorando para que vaya".

Finalmente, Pancho Dotto dejó en claro su punto de vista sobre su cruce con la modelo. "Lo digo a cámara. Ella no hubiera llegado a donde llegó si no hubiera sido por mí”, concluyó tajante, enfatizando su influencia en el ascenso de Valeria Mazza en el mundo de la moda y el entretenimiento.

