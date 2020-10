Patricia Sosa cruzó a Valeria Lynch y la trató de mentirosa

Patricia Sosa y Valeria Lynch siguen en pie de guerra y la cosa no parece llegar a un punto de acuerdo o de paz.

Luego del conflicto inicial, cuando ambas se cruzaron tras la postergación de un show de Valeria vía streaming por problemas técnicos cuya nueva fecha se superpuso con el recital que Patricia daría de la misma forma. “Me pone mal por la traición fea de quien supuestamente es tu amiga y que no le importa nada. (…) Me perjudicó porque había hecho mucha prensa para esto y tengo que cambiar la info. Pero en el corazón me mató, me clavó un puñal”, había dicho Sosa en aquel momento.

“Nunca supo que íbamos a cambiar en nuestro show para no pisar el de ella. Íbamos a cambiar el show, íbamos a sacar temas e íbamos a hablar todo el show del de ella”, le respondió Valeria en una nota en Radio Mitre.

En medio de todo el conflicto y cuando todo parecía enfriarse y quedar en esta nueva enemistad, Sosa volvió a referirse al tema y trató de "mentirosa" a su colega. “La escuché en varios reportajes y mentía tanto, decía todas mentiras que la verdad que me da risa. Que diga lo que quiera, pobre mujer”, disparó en charla con Intrusos.

“Dijo que tenía la solución mágica, que me había mandado un audio diciéndome cuál era la solución. ¿Por qué no lo muestra? ¡Mentira! Si ya tenía grabado el streaming. Es una locura lo que dice. El que le quiera creer, que le crea”, continuó la cantante indignada con las palabras de Lynch.

“Nunca voy a decir que me enojé de más. No. Corté con una relación, me saqué una mochila de encima. Soy feliz”, cerró la artista.