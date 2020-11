Patricio Giménez al supuesto novio de Susana: "No más vividores"

Patricio Giménez disparó contra el supuesto novio de Susana y fue contundente. El cantante de 45 años le habló directamente al hombre con el que la relacionan amorosamente a la conductora y lo puso en su lugar.

"Aníbal... no sé cómo te llamás pero sé quién sos, sé lo que no tenés. No te hagas el empresario del jet privado (sic) porque yo hoy estoy para cuidar a mi hermana y no hay más vividores ahí cerca. ¿Estamos?", comenzó.

Luego, el músico continuó: "Susana no te conoce. No sabe ni tu nombre ni tu apellido. Aceptó (bailar), como aceptaría de cualquier persona que le dice sacate una foto. Punto y aparte. No hay más que eso. ¿Estamos?".

"El resto, y toda la información que tienen los noticieros es porque la proporcionaste vos, porque tenés ganas de fama", arremetió el hermano de la diva de los teléfonos desde su cuenta oficial de Instagram.

Cabe recordar que el rumor de un nuevo amor en la vida de la Su tuvo fuertes repercusiones al inicio de esta semana. Daniel Ambrosino fue quien dio detalles del encuentro y remarcó "hay amor".

Patricio Giménez le pidió disculpas a Romina Pereiro

Patricio Giménez finalmente decidió disculparse con Romina Pereiro tras haberla involucrado en su enfrentamiento con Jorge Rial. El hermano de Susana lo hizo a través de sus redes sociales pero aclaró que sostiene lo que dijo del conductor de Intrusos.

"Romina, mirá, te quiero hacer una confesión. Hoy estuve bastante angustiado todo el día, porque no me gusta haberte metido en el problema que tengo con tu marido", dijo el artista en sus redes sociales.

Así, Patricio continuó: "Mi intención era señalarle que su trabajo fue siempre ver la intimidad de la gente. No tenés nada que ver en este entuerto y tenía ganas de ofrecerte mis más sinceras disculpas".

"Porque cuando uno se equivoca tiene que aprender a disculparse. Por lo demás, sostengo todo lo que dije de tu marido. Así que bueno, disculpá y que estés bien", finalizó el cantante.