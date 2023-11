A un año del público distanciamiento que protagonizaron Paula Chaves de Zaira Nara, la modelo sorprendió al notero de Socios del Espectáculo al abandonar el móvil luego de que le preguntaran por su examiga.

Luego de hablar sobre las polémicas declaraciones de Ximena Capristo sobre el fin de la relación laboral entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso, el cronista decidió preguntarle a la modelo sobre la hermana de Wanda Nara.

Paula Chaves junto a Zaira Nara.

"¿Con Zaira siguen distanciadas?", consultó el periodista, sin embargo, Paula se mostró incómoda y rápidamente le explicó: "Ya hablé demasiado. Ya está, no tengo más nada para decir".

El cronista no abandonó el tema y continuó preguntandole sobre Zaira Nara, al ver esto Paula Chaves comenzó a abandonar el móvil y expresó enojada: "No tengo más nada que decir. Me agota".

Paula Chaves participará en el Bailando 2023

Pampita deberá abandonar su puesto en el ciclo de Marcelo Tinelli por otros compromisos laborales relacionados a los Martín Fierro Latino, los cuales se celebrarán el próximo jueves 30 de noviembre en Miami.

Las encargadas de reemplazarla como jurado son Paula Chaves y Flor de la V, ya que ambas conocen la pista y no tendrán ningún problema en ejercer el importante rol de la modelo por unas fechas.

J.C.C