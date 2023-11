Paula Chaves y Pedro Alfonso son muy amigos de muchas personas en el medio, pero así como también se han enemistado con algunos por motivos que se fueron revelando con el tiempo. Ximena Capristo visitó Socios del Espectáculo y reveló el verdadero motivo por el cual la modelo y Sabrina Rojas ya no son amigas.

Revelaron el verdadero motivo de la enemistad entre Paula Chaves y Sabrina Rojas

La conductora está en medio de una enemistad con su ex mejor amiga Zaira Nara, después de que la modelo blanqueará su romance con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves. Pero a la hermana de Wanda Nara se le suma la China Suárez, con quien tenía una amistad hasta el problema que la cantante tuvo con Mauro Icardi y la empresaria.

Entre estos dos nombres, Sabrina Rojas se suma a la lista de amigas de Paula Chaves que ahora no tienen una amistad tan fuerte como antes. En Socios del Espectáculo revelaron el verdadero motivo por el cual la modelo y la actriz se distanciaron.

“En medio de todo esto también aparecen Sabrina Rojas y Luciano Castro. El otro día nosotros recordábamos que alguna vez contamos que hubo problema entre Paula y Sabrina porque una le había prestado el SUM de su casa para un festejo y no había pagado los gastos que ameritaba ese lugar”, explicó Adrián Pallares sobre el vínculo de las ex amigas.

Ximena Capristo estuvo en el piso y ella es una de las amigas que formaba parte de las 3 parejas (Sabrina Rojas y Luciano Castro; Ximena Capristo y Gustavo Conti y Paula Chaves y Pedro Alfonso) que tenían una relación muy cercana. “No sé, la verdad que eso no sé. Son cosas que prefiero no contar y prefiero no acordarme”, dijo.

"Era horrible la situación. Los que nos juntábamos siempre éramos Sabrina y Luciano porque ellos estaban en pareja y a Sabrina yo la conozco hace 20 años. Después se acoplaron la pareja de Paula y Pedro. Pero había una re buena onda y una re buena relación, por eso no entiendo. Yo si soy amiga de tres parejas y compartimos todo, si una me habla mal de la otra ya digo mmm”, cerró Capristo sobre la enemistad de Paula Chaves y Sabrina Rojas.

Aunque recientemente las modelos se mostraron juntas en una juntada familiar y revelaron que la enemistad que tenían la dejaron atrás.

