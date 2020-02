¿Lo confirmó? Paula Chaves habló del embarazo de la China Suárez

El embarazo de la China Suárez sigue siendo una incógnita y, aunque desde su entorno aseguran que es un hecho, la actriz no confirmó oficialmente la información.

Pero la semana anterior, la mujer de Benjamín Vicuña se reunió con sus amigas, Paula Chaves y Mery del Cerro, y los rumores se reavivaron. Las modelos disfrutaron de una bella tarde al sol con sus panzas y fue la esposa de Pedro Alfonso quien se refirió a las versiones que involucran a su amiga.

“Por ahora la única panza que ví es la de Mery que yo sepa. Y la mía, obvio. Zaira ya tuvo a su beba. Por ahora estamos bien ahí, no se sabe nada”, dijo la conductora de Bake Off a Ciudad Magazine.

Días atrás, Suárez fue abordada por Los ángeles de la mañana y se refirió a los rumores de una manera irónica. "Yo no tengo nada para decir ya, porque hace como un mes que están diciendo lo mismo. A mí nadie me lo preguntó además", dijo con ironía en un móvil para el ciclo de Ángel de Brito.

"Uno se cansa la verdad, es que pasa eso. Hablan, hablan, confirman y debaten, y después uno tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. Me siento así, entonces no tengo ganas de decir nada", expresó.