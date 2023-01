Tras el exitoso estreno de la obra Un plan perfecto en el Teatro del Lago de Carlos Paz, Paula Chaves reparte su tiempo entre la crianza de sus hijos Filipa, Baltazar y Olivia y su trabajo que comparte con Pedro Alfonso, mientras disfruta del verano y actuando junto a su esposo.

En una entrevista para la revista Pronto, reveló detalles sobre su maternidad, y los motivos por el cual no quiere tener más hijos.

"¿Si me da culpa salir de casa? No, ahora lo estoy disfrutando. Antes me daba culpa pero ahora aprendí a disfrutarlo. Como Filipa ya está más grande, todo es más fácil y también necesito mi espacio personal. El año pasado fue muy intenso, Pedro se iba al teatro y los tres chicos se quedaban llorando porque Pepe se iba. Yo me quedaba en casa, ya sin paciencia, agotada de todo el día, de hacer la comida, de jugarles, de hacerlos dormir, de bañarlos", comenzó contando la modelo sobre su experiencia en la maternidad.

Paula Chaves con Pedro Alfonso y sus hijos

Y continuó respecto de por qué no se siente culpable a la hora de dejar a sus hijos solos para trabajar: "Ahora todo es diferente y las madres que estén leyendo me van a entender: la peor hora caótica, de llanto y peleas, de darles de comer, bañarlos y acostarlos, ahora me voy y se ocupa otra persona, que lo hace por mí. A veces, está bueno tomar distancia, dejar que otro se ocupe y en este caso que mi mamá como abuela haga lo suyo. Que ella los bañe y les cuente el cuento antes de irse a la cama. En este momento, te juro que disfruto bañarme e irme cuando empieza la hora caótica".

Asimismo, Paula Chaves explicó sobre su deseo de volver a trabajar en el teatro: "Obviamente que hay días en los que tengo ganas de quedarme en la cama con todos ellos encima y no moverme de ahí. Pero amo también este trabajo, es necesario salir y tenía muchas ganas de volver al teatro".

El periodista Nico Peralta de Pronto le consultó: ''¿Con tus tres hijos estás bien o vas por un cuarto?'', a lo que la modelo respondió "Si bien soy muy de las familias numerosas, hoy te digo que no, que así estamos muy bien. Ya está, cerramos la fábrica. Aparte son muy seguidos los chicos y maternar y paternar tan conscientemente no es sencillo''.