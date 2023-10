El Bailando 2023 trajo muchas polémicas y una de los protagonistas fue Coti Romero. La correntina dijo una frase que no le gustó nada a Zaira Nara y la modelo renunció al streaming del certamen. La ex Gran Hermano reveló que tuvo una conversación con la conductora y también explicó cómo está su relación.

Coti Romero reveló la conversación que tuvo con Zaira Nara luego de su renuncia al Bailando 2023

La correntina recurrió a su canal de difusión de Instagram y reveló: “Con el tema de Zai, yo le pedí disculpas en privado ni bien salí del streaming ese día de lo ocurrido. Si bien no fue lo que yo pensaba, no estaba bueno reproducir ese comentario en televisión”.

"Ella me contestó anoche. Me dijo que no estaba enojada, que simplemente no se sentía cómoda. Es lo más y la entiendo. Le agradezco sus palabras y la verdad es que la quiero mucho. Tuve la suerte de conocerla en el trabajo. Ojalá pueda volver", siguió la ex Gran Hermano. Luego dejó en claro que ella quiso exponer a Charlotte Caniggia y nunca quiso molestar a la modelo.

"Me dijo que nunca pidió que me saquen del streaming, y sé que eso es cierto porque, aunque la conozco poco, tuvimos una linda semi convivencia en el Bailando y me demostró ser buena persona. La entiendo y está en todo su derecho de tomar esa decisión. Lo que saco de esto es que estoy aprendiendo. A veces, me lastimo en el proceso, pero siempre trato de aprender, de entender y de mejorar", cerró Coti Romero sobre la conversación que tuvo con Zaira Nara.

