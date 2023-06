El debut de Paula Chaves en calle corrientes es todo un hito familiar, ya que la modelo y conductora de “Multitalent Agency” comparte cartel en “Un Plan Perfecto” junto con su marido Pedro Alfonso, líder y cabeza de equipo. “Nunca habíamos hecho calle corrientes, sí Pedro una vez. Y es todo un misterio porque es una Plaza aparte, pero tuvimos record de ventas del año y estamos impresionados, porque es una gran apuesta traer la comedia acá”, aclara, no sin antes repasar las futuras fechas de la obra que bajará el telón a lo grande en el Teatro Broadway, con doble función de jueves a domingos. “Antes hacemos Montevideo, San José y Durazno y después sí, volvemos a despedirnos con todo en vacaciones de invierno, donde vamos a estar dos o tres semanas”.

PAULA CHAVES

Paula se asume camaleónica y eso explica su incursión, por iniciativa propia, como actriz. “Me aburro rápido de las cosas, siempre estoy mutando”, aclara la ya afianzada conductora. Si bien la dinámica teatral es parte de la cotidianidad del clan, Chaves se adelanta a los próximos años y pronostica de antemano: “Se nos va a complicar más adelante. Oli ahora está en cuarto grado y cuando empiece con las faltas más estrictas tendremos que cortar antes la temporada o mandarla con la abuela para que empiece el colegio porque siempre arrancamos 15 días tarde”, explica.

Y, sin negociar las mañanas de desayuno con sus hijos, revela: “Me han ofrecido hacer programas diarios matutinos y es muy difícil irme todos los días irme de casa tan temprano. Si tengo la posibilidad de elegir, por suerte, me gusta despertar a mis hijos a la mañana con besos y llevarlos al colegio. Pero ahora como están más grandes e independientes, entienden perfecto que se tienen que quedar o los llevamos mucho al teatro también y lo disfrutan”.

Paula Chaves no descarta la vuelta a “Bake Off Argentina” y su debut en una serie

Tras el creciente rumor del regreso de “Bake Off Argentina”, pero en formato famosos, Paula Chaves no descarta la posibilidad de volver a ser la capitana del proyecto del canal de las pelotas. “Estamos viendo, por suerte siempre hay propuestas de Telefe y ojalá se dé. A mí me gusta hacer programas de entretenimiento. La tele tiene algo mágico. Me han ofrecido hacer series también, alguna participación que ojalá se pueda concretar”, revela.

