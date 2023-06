Paula Chaves estuvo invitada en LAM y fue bombardeada por todo tipo de preguntas por Ángel de Brito y el clan de las ‘’angelitas’’. Entre las consultas picantes, el conductor recordó la pelea que tuvo con Laurita Fernández, allá por 2015 y la conductora no dudó en revelar lo que realmente pasó.

En aquel año, Paula y su marido, Pedro Alfonso, estrenaban la obra ‘’Casa Fantasma’’ en plena temporada, junto a Laurita, que era la primera que debutada en un teatro. Entre ambas surgió un encontronazo que no pasó desapercibido: “Cuando a Pedro le ofrecieron bailar con Laurita Fernández, ¿es cierto que vos dijiste ‘no, con Laurita no’?”, le preguntó Ángel a la modelo.

Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula, sin pelos en la lengua, respondió: “Nunca le ofrecieron bailar con ella, también me habían adjudicado que yo había bajado a Gustavo Conti. Yo no tengo incidencia en el Chato y Fede.’’. Luego, la conductora hizo hincapié en el papel que los medios le pusieron: ‘’Eso a mí me puso re mal, porque se me ponía como que hacía los tejes, como que Pedro era un pollerudo y hacía los tejes y manejes con las cosas del teatro o del Bailando”, aseguró.

Laurita Fernández

Qué pasó entre Laurita Fernández y Paula Chaves en 2015

Sin embargo, el conductor de LAM decidió redoblar la apuesta: “Pero a Laurita no te la bancabas igual..’’. A lo que la esposa de Pedro Alfonso explicó que una periodista de peso importante le comentó que ella estaba tramando algo, decidió enfrentar a la bailarina, que negó rotundamente lo que decían sobre ella.

“Sucedió que había una situación media rara en Carlos Paz. Yo estaba con Oli de bebita, siempre se armaba como un ‘’run run’’ en las temporadas, pero yo le dije ‘’no lo armemos por acá, aparte nosotros no nos metemos en eso’’. Fui, la encaré y lo hablé”, concluyó Paula Chaves.

D.M