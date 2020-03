Paula Chaves enfrentó los rumores de que no quiso ir a PH por Pampita

El sábado pasado, Andy Kusnetzoff regresó a la pantalla de Telefe con PH Podemos Hablar. Al ciclo estuvieron invitados Paula Chaves, Pampita Ardohain, Florencia Peña, Fernando Burlando, Rodrigo Lussich, Santiago Artemis y Andrés "Chapu" Nocioni. Pero la conductora de Bake Off decidió bajarse a último momento y los rumores comenzaron.

Es conocida la amistad que une a Chaves con la China Suárez, por eso, muchas versiones indicaron que su falta al programa se debió a que no quería cruzarse con Pampita.

"Es mentira. Hablé con Telefe y les pedí de no ir porque me sentía mal y al estar embarazada no quería exponerme. Preferí quedarme tranquila en casa, tengo cero problema con ella y compartí un montón de trabajos", le dijo Paula a Ciudad Magazine. "Fue más porque estoy embarazada y no me sentía bien. Si no hubiera estado embarazada, me bancaba el malestar e iba de todas formas", agregó la conductora en referencia a su estado.

Luego, consultada si fue una cuestión preventiva por el Coronavirus, Chaves agregó: "Con tooodo lo que está pasando y las recomendaciones que están dando, si tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, prefiero hacerlo. Entonces hablé con el canal y me dijeron que no pasaba nada, que me quedara tranquila y me entendían, y por eso me quedé", aseguró Paula desdramatizando la situación.