El reflexivo mensaje de Paula Chaves sobre los primeros días de vida de Filipa

Este tamaño (ponele😅) este olorcito ... las despertadas cada 3 hs (ponele tb😅) , las 24 hs a upa, el dolor de espalda, las tetas que aun no se regulan, las hormonas que se disparan , todo esto es lo que despues extrañamos .. el tiempo pasa volando ... aunque a veces colapsemos hay que DISFRUTAR... Hoy no es siempre! TODO PASA♥️