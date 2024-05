Tini Stoessel ha revelado muchos aspectos desconocidos sobre su vida personal. La cantante argentina se sentó a dialogar con Gabriel Rolón sobre salud mental, sobre las diferentes batallas que ha tenido en los últimos años y también sobre la manera en la que logró sobrellevar estas situaciones.

La intérprete de Violetta decidió plasmar sus tristezas, sus verdades y su nuevo yo en el disco Un mechón de pelo, un título que también deriva de la pérdida de cabello que experimentó durante la enfermedad de su padre.

“Me acuerdo como empecé a perder el pelo cuando mi papá estaba internado y se me caían mechones de pelo. Toqué fondo, me lo cambiaba de color o lo cortaba. El pelo representó lo que me pasó a mí anímicamente", reveló. Además, habló de cómo sufrió las fuertes críticas hacia su cuerpo delgado.

La dismorfia de Tini Stoessel

Si bien la artista no especificó que se la hubiera diagnosticado trastorno dismórfico corporal, sí reveló: "Sentía que taparme era la solución, me empecé a vestir grande, ponerme guantes, engordarme en las fotos. Yo ya lo había normalizado” y actualmente, esto puede interpretarse como un mal de las redes sociales.

Enric Soler, profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC explica: “El trastorno dismórfico corporal es una enfermedad mental por la que una persona no acepta la realidad de su propio cuerpo y se obsesiona con alguna imperfección".

"Gracias a los filtros, podemos generar una nueva imagen de nosotros en internet con la que nos sentimos mejor. El problema es la realidad, porque cuando nos miremos al espejo seremos la misma persona de siempre”, finaliza sobre una dolencia que afecta a millones y podría haber sido también el tormento de Tini Stoeseel.