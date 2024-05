Tini Stoessel desnudó su alma en una íntima entrevista con Gabriel Rolón, La cantante argentina se sinceró en torno al verdadero significado de su disco, Un mechón de pelo, en el que decidió mostrar sus partes más oscuras y dejar de callar sus sentimientos mientras dejaba de ceñirse a los estereotipos de la industria.

La promoción del disco de Tini llegó acompañado de un radical cambio de imagen que hizo la artista: de su pelo largo y castaño pasó al pelo rubio y corto, una transformación total. Muchos se preguntaron sobre el por qué de esta decisión y ahora ha hablado de la profunda conexión con la tristeza que tuvo este y, posteriormente, con el renacimiento.

Martina habló junto a Rolón sobre el proceso del ave fénix, de reconstruirse a sí misma desde la aceptación, habiendo pasado por diferentes infiernos y teniendo que mantenerse sonriente para su público y la prensa. Ahora decidió desahogarse y mostrarse tal cual es. "Cada mechón de pelo que yo fui dejando atrás", expresó sobre el simbolismo de este disco.

Tini Stoessel y la caída del cabello

La artista hizo referencia a los cambios físicos que sufrió en sus momentos más críticos: “Me acuerdo como empecé a perder el pelo cuando mi papá estaba internado y se me caían mechones de pelo. Toqué fondo, me lo cambiaba de color o lo cortaba. El pelo representó lo que me pasó a mí anímicamente".

"En su momento, mi pelo me hacía sentir más segura, formaba parte de mí y ahora ‘me chu** tanto un huevo no tenerlo’. Estoy tan orgullosa y feliz de todo lo otro que pasó a un segundo plano”, cerró Tini Stoessel sobre esta decisión que vino acompañada de un cambio radical en su interior y su estado emocional.