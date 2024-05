Camila Homs, protagonista de las recientes controversias vinculadas a la polémica canción de Tini Stoessel y las especulaciones sobre su relación con Rodrigo De Paul, no pudo evadir las preguntas sobre este tema.

Durante una entrevista con Socios del Espectáculo, la modelo fue consultada por su expareja y la cantante y no pudo evitar mostrar su incomodidad. "Siempre estuve off y voy a seguir estándolo. No voy a hablar de nada, ya está. No voy a hablar de cosas que pasaron hace dos o tres años", expresó ante las consultas sobre su pasado con De Paul y el reciente conflicto con la cantante.

En cuanto a su relación con el padre de sus hijos, Francesca y Bautista, Homs se mantuvo cautelosa: "Está todo igual. No me importa nada más que estar bien yo y mis hijos; el resto no me importa".

Finalmente, Camila compartió su felicidad por su presente junto al futbolista José "el Principito" Sosa y no descartó la posibilidad de ampliar la familia en el futuro: "Estamos muy bien. Obvio que tenemos ganas (de tener un bebé)".

La controversia entre Camila Homs y Tini Stoessel por su nueva canción

La modelo, quien estuvo alejada de las redes sociales por un tiempo, ha generado gran atención mediática debido a la nueva canción Tini Stoessel "Ni de ti".

Según el padre de Camila, Horacio Homs, la canción de Tini podría ser más comercial que una declaración dirigida específicamente a Camila, aunque su lanzamiento generó gran controversia y las miradas se posaron sobre la modelo y sus acusaciones hacia la cantante sobre la ruptura de su familia con De Paul.

