Peluca le dedicó una romántica publicación a Laurita Fernández: "Lo más hermoso"

Es de público conocimiento que Laurita Fernández y Claudio Brusa, más conocido como Peluca, están en pareja. De hecho, en este momento los tortolitos están de vacaciones en República Dominicana, donde disfrutan de la playa y los lujos del hotel donde se hospedan.

En las últimas horas, Peluca se animó a hacer una publicación a través de su cuenta oficial de Twitter donde dejó en claro lo que le hace sentir la conductora de "Bienvenidos a Bordo". "Soy un agradecido a la vida, al destino y a todas las energías por haberme cruzado con Lau!", escribió el productor.

Como si eso fuera poco, el novio de la artista agregó: "Sin dudas de lo más hermoso en esta etapa que me toca transitar. Que lo lindo se acerque; se pegue y no se vaya más". Y acompañó las palabras con una tierna foto de ellos abrazados.

Por su parte, Laurita Fernández se hizo eco de la publicación de Peluca y al verla notó que el productor había cambiado su foto de perfil por una que le tomó ella junto al mar, por lo que expresó: "Esa foto de perfil esta muy bien sacada".

La historia de amor de Laurita y Peluca

Aunque la relación está recién comenzando, la pareja no deja de mostrarse disfrutando distintos momentos juntos, mientras mantienen a su vez el vínculo laboral, dado que Claudio Brusca, mejor conocido como Peluca, es el productor del programa que conduce Laurita Fernández en El Trece, “Bienvenidos a Bordo”.

La conductora oficializó la relación en octubre del año pasado, cuando compartió a través de su Instagram una foto junto a Peluca en uno de los recitales que Coldplay ofreció en Buenos Aires.

Al ser interrogada sobre el vínculo en el programa Socios Del Espectáculo, Laurita Fernández habló sobre su relación laboral y personal con el productor: “Obvio que hay un vínculo personal, pero el laboral no cambió en absoluto. Todo lo contrario. Yo estoy súper bien, estoy contenta y la verdad que es una hermosa persona que me tocó conocer. Fue todo lindo lo que me pasó este año. Son una suma de sorpresas muy lindas”, reflexionó la conductora y actriz.

