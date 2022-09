Peter Facinelli anunció el nacimiento de su bebé con una tierna foto

Peter Facinelli publicó en sus redes la primera foto de su bebé que nació este lunes.

Para el actor de Crepúsculo es el cuarto hijo, el primero con su actual pareja Lily Anne Harrison.

Hasta el momento, ninguno de los dos aclararon el sexo del bebé ni contaron cómo lo llamaron.

Así anunciaron la futura llegada del bebé Peter Facinelli y Lily Anne Harrison

Peter Facinelli y Lily Anne Harrison anunciaron a fines de junio la noticia de que serían padres.

En un posteo de Instagram, la actriz de Christmas Camp, escribió: "No es una panza de burrito", junto a una foto en la que se nota su avanzado embarazo. En broma, su pareja respondió: "¿Estás embarazada? ¿Por qué no me lo dijiste?".

Además, el actor señaló en una Historia de Instagram: "Resplandeciente. 'No puedo esperar' para sumar a mi 'aquelarre' con vos a mi lado" #chistedepadres", haciendo referencias a dos de sus películas: Crepúsculo y Can't Hardly Wait.

Peter Facinelli ya es papá de Luca (24), Lola (19) y Fiona (15), fruto de su relación con la actriz Jennie Garth. En 2016 se puso en pareja con Lily Anne Harrison y se comprometieron en 2019.

Según People, en octubre del año pasado, el actor de Supergirl había contado que él y su pareja no tienen prisa por pasar por el altar, especialmente en medio de pandemia.

"Quiero que (nuestra boda) sea en un mundo donde no haya máscaras", dijo Peter Facinelli a People. "No hay prisa para nosotros. Nos dedicamos el uno al otro y estamos viviendo una vida juntos. Ya me siento casado", aseguró.