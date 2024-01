Lali Espósito le contestó a Pampita después de que la modelo expresara su elección de pasar una noche fogosa con la artista. Mediante sus redes sociales, la actriz envió un mensaje a la jurado del "Bailando" y su respuesta generó revuelo entre sus fanáticas, que inmediatamente aprobaron la pareja.

La picante respuesta de Lali Espósito a Pampita tras decir que quería pasar una noche fogosa con ella

Hace unos días, Pampita participó en una serie de preguntas en "Rumis", un programa de streaming emitido desde Punta del Este y conducido por Zaira Nara. Jauriu, una de las influencers en el panel, le preguntó a la jurado de "Bailando" con qué mujer pasaría una noche.

"Debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta de ser una bomba. No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres, pero si hay que apostar...", respondió rápidamente la modelo, la influencer estuvo de acuerdo con su respuesta y hasta se incluyó.

Ante esta afirmación, Pampita eligió a Lali Espósito, y la actriz no se quedó atrás, respondiendo en sus redes sociales: "Che, díganle a Pampa que yo re toy eh, diosaaaa", acompañado de varios emojis que expresaban la alegría de la artista.

La pequeña interacción entre las dos celebridades generó mucho revuelo entre los fanáticos de ambas personalidades, esto añadió un toque de humor y ahora los seguidores esperan un reencuentro de Pampita y Lali Espósito.

