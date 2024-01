Pampita tuvo un picante cruce con Moria Casán, su compañera de jurado en el Bailando 2023 que dejó chispas por doquier. Desde entonces no pararon de surgir peleas que tuvo la modelo a lo largo de su carrera. Una de ellas fue con Nicole Neumann años atrás.

"Soy más señora que vos", "Hace años que no me dejo ningunear por nadie", "Conmigo no te metas", fueron algunas de las frases que usó Pampita en su explosivo cruce con La One.

Lo cierto es que del baúl de los recuerdos no solo se recordó las peleas que tuvo la modelo, también cuando dejó llorando en vivo a Nicole Neumann.

El día que Pampita hizo llorar a Nicole Neumann

Pampita era jurado del Bailando 2016 y Nicole Neumann participaba junto a Jorgito Moliniere y Mariela Anchipi era su coreografía. Luego de que la modelo hiciera su performance e el aquadance, llegó la devolución y calificación.

Lo cierto es que a Pampita no le gustó como se desempeñó Nicole Neumann en su performance. "No me gusto nada. Me aburrió mucho ver lo que vi, por más cuarenta trucos que pusieran", gritó la jurado.

Luego tuvo un cruce con la modelo que terminó con las lagrimas de Nicole Neumann. "Tengo tres hijas como para romperme la cabeza acá y que me den esa nota injustificada". Acto seguido también con el llanto de su coreógrafa Mariela Anchipi.

Pampita y Nicole Neumann tienen una rivalidad desde que ambas comenzaron en el mundo del modelaje, y lo que pasaba en al pasarela también se hacía presente en otras circunstancias que en el que ambas se cruzaban.

