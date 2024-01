Pampita eligió Punta del Este como destino para disfrutar de unas breves vacaciones antes de regresar al Bailando para la recta final. Durante su estancia, la modelo fue invitada a participar en un programa de streaming donde respondió una pregunta picante que involucraba a Fabián Cubero y Rusherking.

A Pampita le dieron a elegir entre Fabián Cubero y Rusherking y sorprendió con la respuesta

Juariu sometió a Pampita a una serie de preguntas picante, comenzando con una inusual premisa: "Por la paz en el mundo, debes tener el último encuentro íntimo de toda tu vida". Ante esto, Pampita, entre risas, preguntó: "¿Con eso salvo al mundo? Wow, soy una heroína".

Pampita

La conductora continuó con la pregunta: "¿Con Rusherking o con Fabián Cubero?". Pampita, en tono de risa, consultó: "¿Qué ¿Que la pase bien o que sea rápido y me quite el tema de encima?". Después de generar risas entre los presentes, la jurado de Bailando reveló su elección: "Me da la impresión de que los jóvenes terminan rápido. Me voy por la experiencia".

Pampita añadió con humor: "Desconozco el tema, no los conozco a ninguno de los dos. Pero ya que vamos a salvar el mundo, vamos a pasarla bien". Finalmente, eligió a Fabián Cubero, ex de Nicole Neumann, con quien la modelo tuvo varios desencuentros, mientras que Rusherking es el ex de la China Suárez.

