Picantísima respuesta de Mica Viciconte cuando le preguntaron por el noviazgo de Nicole.

Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero ex de Nicole Neumann reaccionó picantísima cuando le preguntaron si el hecho la rubia haya encontrado el amor en José Manuel Urcera mejoró la mala relación con "Poroto".

"¿Alivianó las cosas que Nicole esté tan enamorada y enganchada con otra persona?", le preguntó la notera de "A la tarde" a Viciconte, quien respondió con todo: "La verdad la sabemos solamente a puertas cerradas"

La consulta de la cronista fue en relación al acuerdo legal al que llegaron Neumann y Cubero, para que se puedan mostrar sus hijas en las redes sociales luego de que ambos habían puesto una medida legal para esto no suceda.

Respecto a la libertad de exhibir a las menores en redes, Mica Viciconte opinó: "Cuando ella la quiso levantar, ahí estuvimos para levantarla. Yo no le puse ninguna cautelar a ella. Se dio cuenta que con el tiempo, no tenía ningún sentido".

La guerra entre Nicole Neumann y Mica Viciconte sigue latente y, cuando parecían que los vientos soplaban calmos, otro enfrentamiento las puso en el centro de la escena.

Ahora, trascendió que la modelo tiene prohibido el ingreso al country donde vive Fabián Cubero con la ex chica Combate. La información la dio a conocer el periodista Pampito Perello Aciar. "Mica le tiene dicho a los de seguridad que Nicole no puede entrar a buscar a las hijas cuando las tiene que retirar", contó en Implacables.

“Nicole tiene prohibida la entrada al country. A mí me contaron que fue por orden de Mica. Yo la quiero a Mica, pero no me parece que esté bueno esto”, agregó el panelista.

FL