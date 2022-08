Piqué es amenazado y peligra la tenencia de sus hijos: "Shakira tiene las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste"

Un nuevo dolor de cabeza para Gerard Piqué luego de que blanqueara su relación con Clara Chia Marti. El futbolista recibió una amenaza que hace que peligre su imagen y en consecuencia la tenencia de sus hijos. "Le he hecho llegar a Shakira las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste", lanzó el fotoperiodista, Jordi Martín vía Twitter.



El 'paparazzi' dijo que hará públicos los detalles de la "gran traición" del futbolista a la colombiana, a quien según él mismo ya le hizo llegar el material fotográfico que podría utilizar a su favor en el juicio por la tenencia de Sasha y Milan.



"Esta semana te quitaré la careta, Gerard Piqué. Le explicaré al mundo entero cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste", aseguró el fotógrafo en su cuenta de Twitter.





Pruebas como estas son las que le haré llegar esta semana a @shakira @3gerardpique lleva a su hijo Milán de copiloto cuando está totalmente prohibido ya no reúne ni la edad ni la estatura. Se pasa semáforos en rojo poniendo en riesgo la salud de sus hijos. pic.twitter.com/X15QjrqtQ1 — Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 29, 2022





Así mismo, Jordi publicó otro tweet con un video del futbolista del Barça conduciendo a toda velocidad por Barcelona con su hijo dentro, algo peligroso e ilegal. "Pruebas como esta son las que haré llegar esta semana a Shakira", apunta, en tono amenazador y haciendo que el deportista tema por su posible triunfo en la corte de cara al posible juicio que entablará con su ex de no ponerse de acuerdo en torno al futuro de sus niños.

Qué pruebas tiene Jordi Martín en contra de Piqué

"A todos los seguidores de Shakira: Yo siempre he estado posicionado con ella. Así se lo he hecho llegar a su equipo de confianza y sus familiares más directos. Ayer mismo le hice saber que toda la información pruebas etc que yo tenga y le pueda servir de ayuda, se la haré llegar", comenzaba diciendo Martin vía redes. "Esta semana saldrán varias cosas que no dejan en buen lugar a Gerard. Yo sacaré dos infidelidades. Una en 2016 y la de Clara Chia que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño", advirtió. Esta semana te quitaré la careta Piqué, le explicaré al mundo entero como se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste".



Porqué Piqué prefiere a Clara Chía y no a Shakira: "Es diva y no se integra"

Semanas atrás, Laura Lago, corresponsal en Barcelona, daba las razones por las que Piqué prefería a Clara por sobre Shakira:

"Ella està integrada, en la empresa donde también trabajan amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Jamás ha conectado con las otras esposas de futbolistas. A él le gusta cómo se integra Clara con los amigos de Pique.", dijo tras recibir una información de una de las mejores amigas de Clara Chia Marti.

Luego, la periodista aseguró: "Me hablan muy bien de esta chica, que se lo pasó en grande en la boda sin Piqué que a parte también estaba pasándoselo en grande. A Gerard ya no le importa ser visto. Ayer martes cenaron en un restaurante en Barcelona.".

No es novedad que se dice en Barcelona que Shakira nunca puso amoldarse a la cultura catalana. Este es el principal motivo por el que habría decidido radicarse definitivamente en Miami junto a los hijos que tiene en común con Gerdard Piqué, Sasha y Milan. Aunque este acuerdo aún no está cerrado.

Por otra parte, desde el entorno de Shakira aseguran que se encuentra devastada por la nueva relación del futbolista, quien está muy enojado con su ex porque sospecha que ella misma fue la que filtró la identidad de su nueva conquista.