Polémica por la dura decisión y reacción de Soledad Pastorutti en La Voz con dos participantes

La cuarta edición de La Voz Argentina (Telefe) es un éxito. Cada noche, el talento argentino es celebrado en la pantalla y en las redes sociales, pero en la emisión del domingo se vivió un tenso momento tras la presentación de dos participantes del team de Soledad Pastorutti, que llevó a la cantante y jurado a tomar una dura decisión que generó fuertes repercusiones.

La dura determinación de Soledad Pastorutti

La Voz Argentina vive una nueva etapa de competencia tras las audiciones a ciegas: las batallas. En esta instancia, los participantes de cada team se enfrenta a su compañero para ganar su lugar en el equipo de cada uno de los jurados, que eligieron en la primera ronda. De esta manera, grupo se reduce hasta que cada uno de los líderes tiene su único representante.

Es en esta instancia que cada jurado elige entre sus integrantes. Para ello, tienen una preparación guiada para demostrar de la mejor forma aquel talento que lo hace parte del ciclo. Sin embargo, el domingo a la noche una de las presentaciones no fue lo esperado, por lo menos para Soledad Pastorutti.

Segundo Maciel y Máximo Medina, miembros del team de La Sole interpretaron “Yo quisiera” de Reik y desde el comienzo de su presentación se visualizaron gestos serios por parte de la jurado. Pero al momento de tener que dar su devolución lo dejó en claro: no le gustó."Estamos en una instancia que, cuando uno sube a este ring, tiene que subir a comérselo", expresó.

Y agregó: "Hay que demostrar que queremos estar acá, no importa si están jugando contra un equipo que lo sienten mayor, hay que salir a ganar. Más con esa juventud que tienen, ustedes tienen la edad para pintarnos la cara a todos nosotros, para olvidarse las formas... Hoy ustedes tienen que salir a comerse el mundo. Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos".

Además, antes de informar su decisión en la que debía elegir cuál de los participantes continuaba en competencia como parte de su equipo, le pidió a ambos que se tomen esta determinación con "mucho amor" aunque parezca la mala de la película. "Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos", lanzó. En redes sociales, no tardaron en hacerse comentarios.

En primera instancia, usuarios indicaron que La Sole debería haber elegido a uno de los jóvenes debido a que en primera instancia ella los eligió y podrían tener una mala presentación. Pero los comentarios más abundantes indicaban que la cantante había tomado la decisión correcta. "Pobres, pero fue la mejor decisión. Cantaron horrible, desafinaban e iban a destiempo", "Algo que debería haber hecho Luckra con alguna de las dos últimas batallas" y "Estuvo perfecto lo que hizo", fueron algunas de las opiniones.

Lo cierto es que esta decisión de Soledad Pastorutti generó grandes repercusiones, al dejar en claro que no duda en determinar quiénes formarán parte de su equipo.