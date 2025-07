Soledad Pastorutti anticipó su retiro de la música: “Me voy a morir cantando en mi casa, pero no en un escenario”

Soledad Pastorutti habló por primera vez de su retiro de la música. En su reciente paso por Córdoba, la cantante expresó su deseo de "hacerse extrañar" y dejó entrever que, aunque el folklore y las canciones siempre seguirán siendo parte de su vida, quizás pasen a un plano mucho más íntimo.

Soledad Pastorutti dejó entrever que su retiro de la música está cada vez más cerca

Por más de tres décadas, Soledad Pastorutti fue sinónimo de festivales, ponchos al viento y folklore argentino. Desde su debut en Cosquín a los 16 años, la artista se volvió una de las referentes dentro del género, con una carrera que trascendió fronteras y generaciones. Hoy con 44 años, reflexiona sobre su recorrido y anticipa su retiro de la música.

En una entrevista reciente con Cadena 3, tras su presentación en el festival “Embalse Un Canto a La Vida”, la cantante dejó a la vista una reflexión sobre su carrera: “Me llevo muy bien con el cambio porque creo que uno tiene que hacer una lectura de quién es y de los ciclos”. A su vez, dejó una frase que impactó a sus seguidores: “Hay gente que dice: ‘Yo me voy a morir cantando’. Me voy a morir cantando en mi casa, pero no en un escenario porque yo siempre quiero hacer un buen espectáculo”.

Aunque siempre se especuló sobre este tema, esta vez es la propia Soledad Pastorutti quien lo dejó sobre la mesa. Si bien no colocó una fecha específica para su retiro, sí empezó a replantearse la manera en la que se dará, pero dejó entrever que, quizás, no falte demasiado para su retiro de los escenarios.

La declaración no fue una renuncia formal, sino una forma de poner en palabras un pensamiento que acompaña sus 30 años de trayectoria: la necesidad de reinventarse, de elegir cuándo y cómo estar. “No quiero quedarme siempre haciendo lo mismo. Me gustaría hacerlo contenta con mi arte, con el ida y vuelta con mi público. No venir y decir ‘siempre lo mismo’”, agregó.

Por su parte, Soledad Pastorutti también hizo hincapié en el respeto que siente por quienes la contratan y por el público que la acompaña desde su debut. “Alguien que te contrata está esperando algo muy groso, y yo respeto mucho esa parte”, comentó. En ese sentido, su decisión de pausar su presencia sobre los escenarios no responde a un cansancio, sino a una búsqueda de autenticidad. “Quiero que algún día se me extrañe, para que se me quiera más todavía”, confesó.

“Yo no voy a hacer esto cuando ya no sienta el amor que siento”, afirmó. Y aunque mantiene firme su amor por los festivales, recalcó que no podría estar todos los veranos sobre un escenario como lo hizo desde los 14 años. “Tengo 44, no puedo volver a cuando tenía 14, lamentablemente no”, concluyó.

Soledad Pastorutti transmitió con sinceridad que su vínculo con los escenarios está tomando otro rumbo. Sin mencionar una despedida formal ni ponerle fecha a los cambios, expresó su intención de vivir la música de una forma más serena y cercana. Aunque no hay una decisión concreta, sus palabras dejan entrever que podría estar más cerca de iniciar una nueva etapa.

