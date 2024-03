Furia Scaglione se sorprendió este martes 26 de marzo al ver que ingresó nuevamente a la casa de Gran Hermano Ariel Ansaldo, el mayor enemigo de Alfa en la última edición del reality.

Mientras Alfa quería abandonar la casa, Juliana se encargó de defenderlo y de convencerlo de que se quede a pesar de la sorpresa. “Los dos tienen personalidades muy fuertes y quizá por eso chocan mucho. Pero también existen personas envidiosas. Eso es lo qué pasa. No les tenés que dar importancia”, le expresó la entrenadora al exhermanito.

Ariel Ansaldo tras ingresar a la casa de Gran Hermano.

Sin embargo, Furia no tardó en hacer indignar a las redes tras un fuerte comentario que lanzó al ver la entrada de "Big Ari". “Bueno ahora traigan mucha comida che. Porque si ustedes comen, imagínense Ariel, debe comer un montón. Traigan comida che”, lanzó la polémica participante mientras miraba a la cámara.

Esto causó mucho enojo en los televidentes que no tardaron en viralizar el clip y en mostrar su enojo con una de las participantes favoritas de esta nueva edición del reality. Pero eso no fue todo, ya que Furia Scaglione también le pidió a Ariel Ansaldo que bajara la voz, porque le molestaba a Alfa.

Qué dijo la Tora sobre el polémico comentario de Furia Scaglione

El comentario de Juliana no solo indignó a las redes sociales, sino que desde el livestream oficial de Telefe la exparticipante de Gran Hermano también se mostró muy molesta con la hermanita.

"Comentario gordofóbico, como Mauro tiene cuerpo de gimnasio no le dice nada y come seguramente más. El Chino también come mucho y no dice nada", expresó la Tora al aire indignada con Furia Scaglione.

J.C.C