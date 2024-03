Alfa ingresó en la casa de Gran Hermano como invitado por unos días. Pero, el exparticipante del reality show no perdió el tiempo y, apenas llegó, comenzó a dar opiniones sobre los participantes fiel a su estilo provocador y desvergonzado. Uno de sus blancos fue Furia Scaglione.

La participante de esta edición del reality recibió a Alfa con un gran abrazo y reafirmó la admiración por él. Instantáneamente comenzaron a congeniar y así tuvieron una conversación en la habitación que terminó con un desubicado comentario del invitado a la casa más famosa.

Al ver a Furia quedarse en corpiño, Alfa pudo observar el gran tatuaje estilo japonés que cubre toda su espalda y, lejos de guardarse sus comentarios expresó: "Epa".

El comentario sexual de Alfa hacia Furia Scaglione

“Sí, viste. Tengo un re tatuaje. Es un guerrero samurái”, expresó Scaglione ante la sorpresa de Alfa al ver su espalda. Y este redobló la apuesta al decir: “Está para darle al guerrero. Está para voltearse al guerrerito ese. Para clavarle así de atrás”.

Furia Scaglione respondió con risas y tiró un comentario para otro de sus compañeros, con quien ha tenido roces de atracción: "Cosas que no hace Mauro". La situación en Gran Hermano no se puso tensa porque Furia se rió diciendo: "Me mata, es terrible".