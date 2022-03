La confesión de Juan Martín del Potro sobre su relación con Susana Giménez

Instagram

En más de una oportunidad, Juan Martín del Potro fue vinculado a Susana Giménez de manera sentimental y ninguno de los protagonistas se encargaron de desmentir los rumores, sin embargo, en la última entrevista que dio el deportista, se animó a romper el silencio con respecto a este vínculo.

"¿Si fue real el romance con Susana Giménez? Tenemos una linda relación. Hasta llegaron a inventarme un noviazgo. Un día en broma le dije que venga a verme al Masters, llegué a la final y salimos a cenar con el equipo, la pasamos bárbaro”, expresó Juan Martín del Potro.

Susana y Juan Martín del Potro

Como si eso fuera poco, Juan Martín del Potro agregó: “Es el día de hoy que seguimos hablando y nos ponemos al día, se creó una amistad espectacular. Lo del romance era raro, no sabía qué hacer, yo he tenido novias públicas pero otras que no se supieron, era difícil explicar que no tenía nada con ella”.

De esa forma, Juan Martín del Potro dejó en evidencia el motivo por el cual nunca antes había hablado de su relación con la diva de los teléfonos, y es únicamente por el simple hecho de que no sabía cómo manejar la situación, ya que se trataban nada más ni nada menos que de Susana Giménez.