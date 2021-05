Por primera vez, la China Suárez habló de sus mayores inseguridades

La China Suárez una vez más está en boca de todo el mundo. Lo cierto que días antes de emprender vuelo a Miami, la pareja de Benjamín Vicuña dio una entrevista tras el nacimiento de Amancio, su tercer hijo. Allí ella habló de todo: amor, inseguridades, carrera, familia y proyectos en camino.

Uno de los tópicos que llamó la atención es su relación con las inseguridades que enfrenta día a día. "Siempre se te vio muy segura y valiente. ¿Qué cosas te generan miedo e inseguridad?", le pregunta el periodista. A lo que ella fiel a su estilo, se toma su tiempo y responde sin vueltas.

"Me considero valiente porque avanzo a pesar del miedo, no porque no lo sienta. Por supuesto, tuve y tengo mis inseguridades; cuando era adolescente sufría mucho con las comparaciones, esta cosa del Boca-River constante. Que te vivan diciendo: “Hacelo como tal, ¿ves cómo lo hace ella?”." comenzó diciendo la actriz de 29 años en un mano a mano con Planeta Urbano bajo la atención de Luis Corbacho.

Conmovida y dispuesta a manifestar sus sentimientos, continuó: "No te imaginas cuánto me ayudó el feminismo, escuchar, empatizar. Nos criaron con la mujer como enemiga, como rival, hasta que te das cuenta de la carga que tenemos las mujeres. Empezar a verlas como aliadas me sacó un gran peso de encima y me paró en otro lugar."

La China Suárez habló sobre el problema de salud que logró superar: "Pensaba que estaba loca"

Luego de superar el coronavirus, la China Suárez habló sobre un síndrome que sufrió por largo tiempo y que actualmente logró superar.

“Durante mi adolescencia y mis veintes, tenía algunos 'desarreglos hormonales' que afectaban mucho mi día a día. Por supuesto, esto no lo sabía hasta que fui a un psicólogo y luego a un psiquiatra”, comenzó su relato la actriz en una nota con la revista El Planeta Urbano.

“En esa época realmente pensaba que estaba loca, que mi carácter e impulsividad a veces eran inmanejables y que tendría que lidiar con eso para siempre. Hasta que me hablaron del 'síndrome premenstrual', del que poco se habla”, siguió en su relato.

“Ahí entendí que no estaba loca, sino que mis hormonas estaban haciendo de las suyas. Estuve tomando una medicación que me ayudó muchísimo y logré comprender lo importante que es cuidarnos también en ese sentido y no estigmatizar la salud mental”, agregó la China en tiempo donde la pandemia ha hecho estragos en la salud mental.