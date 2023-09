Mediante un documento se dio a conocer que Aníbal Lotocki está habilitado para operar dentro de la Provincia de Misiones. El polémico cirujano que está en el ojo de la tormenta por las múltiples denuncias por mala praxis y múltiples figuras de los medios lo llevaron a la justicia, esto hizo que se le inhabilitara para ejercer como médico es por eso que este escrito causó mucho revuelo.

Por qué Aníbal Lotocki está habilitado para operar en Misiones

Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefy Xipolitakis son las actrices que llevaron a cabo las denuncias contra Lotocki y ahora se le suma las de Nerina Sist y Sandra Domínguez. Por eso el documento que se mostró en "DDM" es muy polémico porque el cirujano tiene la posibilidad de volver a operar.

En el programa, Martín Candalaft fue quien reveló el documento en donde dice: "Padrón de médicos habilitados, matrícula M01697, Lotocki Aníbal Rubén, localidad Posadas, código de teléfono 0376, dirección Sanatorio Camino".

El periodista se explayó con más información sobre la habilitación de Aníbal Lotocki para operar: "Está habilitado con su matrícula provincial porque su matrícula nacional está inhabilitada. Si buscás en el SISA, donde se cargan a todos los médicos, no lo encontrás. Sin embargo, en Misiones está habilitado... una fuente me dijo que es porque la Cámara de Casación hasta ahora no mandó el oficio avisando de que tenía que inhabilitar a Lotocki en la provincia de Misiones".

