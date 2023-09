Vicky Xipolitakis, fue invitada al programa PH Podemos Hablar, donde compartió detalles escalofriantes sobre su experiencia con el controvertido cirujano Aníbal Lotocki. La modelo reveló que el médico no cobraba por sus procedimientos y que atraía a muchas mujeres con engaños para someterse a retoques.

El desgarrador relato de Vicky Xipolitakis

La mediática relató su historia tras someterse a varias cirugías estéticas con Lotocki, asegurando que inicialmente quería tratar una adiposidad localizada en su abdomen. Sin embargo, al despertar del tratamiento, se encontró con intervenciones que no habían sido autorizadas por la misma. “Me sacó un poco de adiposidad y cuando me desperté me había encontrado con cosas que yo no había pedido.", comentó Xipolitakis.

"Él no te dice lo que va a hacer, ni lo que va a poner. Yo desperté en un momento y hasta me veía más linda. Era como si finalmente tuviera el cuerpo de mis sueños, pero hoy me arrepiento. Después de lo que sucedió con Silvina, me hice estudios y afortunadamente todo salió bien", expresó la modelo.

Vicky Xipolitakis.

Asimismo, el cirujano le indicó volver para recuperar parte de lo perdido en la intervención. “Cuando volví a la semana para que me ponga mi grasa, ahí veo cómo preparo este producto, pero yo confiando en el doctor me doy cuenta que no es mi grasa…El me dijo que era un producto buenísimo”, indicó la modelo, y confirmó que todo esto se lo hizo estando ella despierta.

Tras sus intervenciones estéticas, Vicky Xipolitakis también compartió cómo Lotocki solía operar, describiendo cómo la dejó con procedimientos que no había solicitado, afectando parcialmente en ella. “Él abusa de los cuerpos de las personas y hace lo que quiere, y te pone lo que quiere. No te dice lo que te va a hacer, ni lo que te va a poner”, agregó la mediática.

Vicky Xipolitakis.

A pesar de su traumática experiencia, la modelo optó por no presentar una denuncia formal ante la Justicia. Además, explicó que, dado el tiempo transcurrido, no podría hacer mucho al respecto. No obstante, manifestó su disposición a apoyar a otras posibles víctimas e involucrados en la causa.

Vicky Xipolitakis describió cómo Aníbal Lotocki atraía a sus pacientes con engaños y manipulación, prometiendo resultados espectaculares sin cobrarles por sus servicios. “Él te engañaba, te engatusaba porque me decía 'te voy a dejar divina' y tampoco te cobraba. Quería promoción, subía las historias y la verdad es que vos confías en el profesional", declaró la modelo.

P.C