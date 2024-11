Camila Homs reveló detalles de su historia de amor con José Sosa: "La remé muchísimo"

Camila Homs está viviendo un nuevo capítulo en su vida junto a José “El Principito” Sosa. Aunque hoy se la ve completamente enamorada, la modelo sorprendió a sus seguidores al revelar en una entrevista cómo fue el inicio de esta relación y los desafíos que enfrentó para conquistar al futbolista de Estudiantes de La Plata.

Lejos de ser una historia de amor convencional, el comienzo de su romance requirió de esfuerzo, perseverancia y, según sus propias palabras, “remarla muchísimo”. En una reciente conversación con el canal de streaming Insideres, Camila compartió detalles inéditos sobre el primer encuentro con Sosa, al que describió como un auténtico “flechazo”. “Nos cruzamos y fue el primer flechazo. Amor a primera vista”, relató emocionada.

La química fue instantánea para ella, y así lo sintió cuando lo invitó por primera vez a su casa: “Pensé: ‘Es el tipo’. Me enamoré desde que pasó por la puerta de mi hogar”, expresó Homs, que parece haber encontrado en Sosa a alguien que la entiende y la complementa.

Sin embargo, a pesar de la atracción inicial, la historia de amor no fue tan sencilla como parece. Según reveló Camila, ella estaba lista para formalizar la relación, pero José Sosa, que había estado soltero por dos años, no compartía su mismo entusiasmo por establecer un vínculo serio de inmediato. “Él no quería ponerse de novio. Venía de estar dos años soltero y yo lo conocí cuando hacía seis meses que estaba en Argentina. Entonces, quería revolear la chancleta a otro nivel”, contó entre risas.

El esfuerzo de Camila Homs para conquistar a José Sosa

Decidida a luchar por lo que sentía, Camila Homs no se dejó desanimar por la actitud de Sosa y, en cambio, se embarcó en lo que describe como una verdadera conquista. “La remé un montón. Me esforcé porque él antes no quería ponerse en una relación seria”, confesó la modelo. Incluso, contó que, en su afán por verlo todos los días, llegó a un punto en el que podría haberlo “ahogado”. Pero Sosa, lejos de frenarla, la alentó a seguir.

“Capaz lo ahogué, pero no tiraba las riendas. Me decía: ‘Dale, seguí. Si vos lo querés, entonces continuá. No aflojés’”, recordó Camila con simpatía. Este peculiar método de conquista, en el que ella tomó la iniciativa y él, poco a poco, se fue dejando conquistar, fue lo que finalmente los llevó a consolidarse como pareja. “Lo conquisté, chicas”, concluyó Camila, divertida, al relatar cómo logró hacer que Sosa cambiara de parecer.

