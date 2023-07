Fer Dente está en un momento laboral increíble debido a su fantástico programa por las noches de América TV, Noche al Dente. Por eso, lo llaman de muchos lugares para hacerle entrevistas, y esta vez fue Biri Biri, el streaming de República Z, el ciclo afortunado de tenerlo. Allí, el actor se refirió a su conflictiva relación con Tomás Dente y abrió su corazón.

Es sabido que Fer Dente está distanciado de Tomas Dente, y cada tanto aprovechan para tirarse algunos dardos a través de la televisión o de las redes sociales, por lo que siempre queda la duda sobre por qué se llevan mal. Aunque recientemente el actor tuvo lindas palabras para con su hermano. "Te voy a decir la verdad. Soy cuidadoso para no hablar de más. Me gusta cuando sale el tema porque está lo de los mandatos, ¿viste? Yo siempre digo, Martín Fierro decía, 'los hermanos sean unidos' y yo era hijo único. Está todo bien, pero a veces no va con tu hermano", reconoció el conductor de Noche al Dente.

Fer Dente en Instagram

Después de plantear esto, Fer Dente pasó a explicar el por qué de sus rispideces con Tomás Dente. "Yo tengo 33 años, Tomi no quiere que diga su edad, pero es mayor. Desde los 17, casi más de la mitad de mi vida, tomamos caminos diferentes. Yo le deseo lo mejor y siento mucho amor por él, tenemos una familia muy particular también", lanzó con sinceridad.

Con respecto a esta decisión de no vincularse con su hermano, Fer Dente no dudó en plantear una discusión. "Siento que a veces es rara la sensación, o al menos lo que percibo yo cuando me hacen esta pregunta, de tener que justificar por qué uno elige o no a tal persona", reflexionó sobre su distanciamiento de Tomás Dente. Sin embargo, a pesar de marcar estas diferencias, el actor reconoció que tiene un cariño por él: "Por más que Tomi sea una persona adorable, hermosa, que todos amamos... a veces es como, no, punto. Y eso está buenísimo también".

Ahí mismo, le preguntaron a Fer Dente sobre aquel enfrentamiento que tuvo con Tomás Dente cuando contó parte de su historia. "Él ha dicho públicamente también que le molestó cuando decidiste contar tu historia, lo que te pasó con tu papá, que descubriste finalmente que era cura, y demás. ¿Te arrepentís de eso?". Entonces, el actor no dudó en distanciarse de la postura de su hermano y señaló: "Para nada. Es mi historia y mi identidad. Puedo hacer y deshacer con eso lo que quiera".

NL.