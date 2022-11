Por qué Jimena Barón no quiere hablar de Daniel Osvaldo

Jimena Barón tiene una regla fundamental, no hablar de su expareja Daniel Osvaldo. El padre de su hijo Momo le hizo mucho daño en el pasado. Esos días para la cantante fueron muy oscuros, pensó que no se podía levantar, sin embargo, lo logró y superó aquel dolor que le causó la traición de quien fue su mejor amiga, Gianinna Maradona.

Años después, sale al mercado musical "La Araña", canción en donde Jimena Barón se desahoga y cuenta la versión de los hechos. El tema habla de como su amiga hace hasta lo imposible para arrebatarle el amor de su vida. Es importante mencionar que la producción tuvo una gran repercusión en las redes sociales, abriendo un nuevo capítulo de este triángulo amoroso.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo juntos.

No obstante, en medio de su gira de promoción del audiovisual, estuvo en Intrusos, y en medio de su conversación, el movilero le tocó su talón de Aquiles, Daniel Osvaldo, y allí, Jimena Barón fue contundente al explicar por qué no desea hablar del padre de su retoño. "Yo no hablo del papá de Momo, te puedo hablar de Daniel como persona singular, pero su rol como papá de Morrison y cómo lleva lleva eso a cabo, hace mucho tiempo que no hablo", apuntó tajantemente, dejando sin palabras al periodista que la entrevistaba.

Pero este no se rindió e insistió preguntándole a la cantante si había algún vínculo comunicativo con su ex, a lo que ella respondió: "Yo estoy bien con Daniel, está todo bien con Daniel".

Jimena Barón y una importante aclaración

Tras esto, Jimena Barón también dio su opinión sobre el estreno de su video, que coincidió horas antes del conocimiento público de la ruptura entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. ""Estos guachos de Sony me piden tres semanas de anticipación, en tres semanas hay que decirles la fecha en la que sale el video, así que, es imposible, es imposible eso", asegurando que el lanzamiento de "La Araña" no fue a propósito.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo cuando eran pareja.

"Cuando salen canciones, de mi parte por lo menos, significa que hay un proceso, un laburo hecho ya resuelto, gracias en parte, a la transformación que significa la música para mí", explicó Jimena Barón, intentando lavarse las manos y haciendo alusión a que "La Araña" fue un trabajo de mucho tiempo.