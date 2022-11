Revelan cómo descubrió Jimena Barón el engaño de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo

La historia de Jimena Barón con Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo volvió a ser protagonista después del lanzamiento de La Araña, el nuevo tema de la cantante.

La hija de Diego Maradona y la artista eran íntimas amigas pero un confuso episodio terminó con la unión. Yanina Latorre fue quien reveló detalles de lo que sucedió entre las ex amigas y dio datos desconocidos. "Yo me enteré que el día que salta todo el quilombo que Gianinna estaba de novia con el productor musical que no me acuerdo el nombre...", comenzó la panelista en LAM.

"Cuando Jimena se entera y se apersona en la casa que tenían alquilado en Pacheco, Nordelta, no sé... estaba Gianinna adentro con Daniel Osvaldo. Se mataron. Jimena subió a su cuarto, agarró ropa, la metió en una valija y se fue", disparó la panelista.

Días atrás, Jimena Barón habló sobre La Araña y se refirió de manera indirecta a este conflicto.

"Fue un tema muy difícil para mí. Hubo un trabajo muy grande para mí, mucha terapia", dijo en LAM sin dar nombres. "Fui muy débil en algún momento por todo esto. Ese momento de la traición fue un momento de mi vida donde no tenía más capacidad para entender nada más (...) Fue muchísimo para mí", añadió.

Jimena Barón y la traición de Gianinna Maradona: "Me sentí rara"

La pelea entre Jimena Barón y Gianinna Maradona comenzó cuando aparecieron imágenes de Daniel Osvaldo con la morocha en un boliche. En ese momento, el escándalo captó la atención de los medios y Jimena habló sobre esta polémica en la mesa de Mirtha Legrand en 2017.

" Hubo una situación que no me hizo sentir cómoda y no tuvimos más relación", dijo La Cobra y Mirtha le preguntó: "¿Salió con tu marido?".

"No sé si salió, básicamente me contó una situación de una manera que después hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Me sentí rara, yo estaba en un momento donde era un flan. Estaba destruida. La estaba pasando mal. No tuve energía y eso me lastimó", disparó en ese momento.