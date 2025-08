Mariano Peluffo es un testigo clave en el juicio oral de Julieta Prandi y Claudio Contardi, en el que la modelo lo denuncia por abuso sexual agravado, además de violencia familiar y económica. Ante las preguntas, el conductor de Sarasa explicó que trabajan juntos hace seis años junto a la modelo y que ha sido testigo de múltiples situaciones de manipulación por parte del ex de Prandi: “En Sarasa… Este es ya el sexto año que estamos juntos todos los días, todas las tardes”.

Julieta Prandi

Por qué Mariano Peluffo es parte del juicio de Julieta Prandi: de qué fue testigo

Mariano Peluffo oficiará como testigo por pedido de Julieta Prandi durante el juicio oral en el que la conductora denunció a Claudio Contardi, su ex, por abuso sexual agravado, entre otras situaciones de violencia. En conversación con Intrusos, el conductor expresó que la convivencia laboral que se da en la radio es “una comunión bastante importante”, además expresó que Julieta no recibe ninguna ayuda económica de parte del padre de Rocco y Mateo: “Juli no recibe un peso desde hace años”.

Luego se expresó respecto a las situaciones cotidianas que Contardi le hacía vivir a Prandi desde que se separaron y de las que él fue testigo en múltiples situaciones: “Todo ocurría de 14 a 17, es como una forma de ‘che te voy a dinamitar esto’”. Aunque Peluffo aclaró que el ex nunca se acercó a las inmediaciones de la radio, contó que sí presenciaron “cruces muy difíciles” en relación a la coordinación y actividades de los hijos, agregando luego que la justicia finalmente escuchó el pedido de la actriz y ni Rocco ni Mateo tienen contacto actualmente con el padre: “Hubo toda una serie de pericias que dieron positivas y los chicos expresaron y no quieren vincularse con el padre” afirmó Peluffo.

El conductor se expresó sobre la manipulación que sufrió la modelo, y se refirió a una situación en la que Julieta le contó que su expareja no quería que ella aprendiera a manejar: “Le daba temor por los chicos, prefería llevarla y traerla él o pedirle un auto… esa es una manera de estar encerrada en tu casa”, dijo tajante Mariano Peluffo.

Julieta Prandi y Claudio Contardi

