La relación entre Nicki Nicole y Enzo Fernández es puro rumor, con varios gestos que probarían su cercanía. Sin embargo, todo se da a solo semanas de su repentina separación con Valentina Cervantes. Si bien la modelo pronunció que todo había terminado con los mejores términos, la situación hizo enojar a muchos seguidores, quiénes pidieron explicaciones. Ante esto, Yanina Latorre confirmó el noviazgo de la cantante y el futbolista, y reveló por qué ella no querría blanquearlo.

Nicki Nicole, Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Revelaron por qué Nicki Nicole no querría blanquear su noviazgo con Enzo Fernández

La inesperada separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes sorprendió a todos. Rápidamente, los involucrados salieron a aclarar que todo estaba bien entre ellos. Pero la situación se descontroló cuando salió el nombre de Nicki Nicole, como nueva novia del futbolista. "Él la habría conocido ahí y cuando llegó a Londres hizo las cosas bien porque dejó a su mujer", aseguró Yanina Latorre, en el último programa de LAM.

Nicki Nicole y Enzo Fernández

Esto provocó que los usuarios en redes sociales comenzaran a tomar un bando, y acusaran al campeón del mundo de infiel. Julieta Argenta reveló que Valentina “me dijo que habló de Nicki Nicole con Enzo. Ella contó que él le confesó que se conocían, que compartían momentos, grupos de amigos, pero él le jura que no está en pareja. Yo le creo que no está en un romance”. Sin embargo, esto no llegó a convencer a la Angelita, quien tendría confirmada la relación.

En esa línea, Yanina contó el motivo por el que aun la cantante rosarina no blanqueó de manera pública el vínculo con el deportista. "Nicki Nicole tiene pánico de quedar como Tini y que la hagan miércoles por la nena", lanzó. De esta manera, apuntó: "Ella es muy carismática, Valu, para mí tiene futuro en los medios y tiene el bebé, ese chiquitito gordo que está tan de moda y por el que todo el mundo está tan enojado con él. Pero ella quiere que sea feliz".

Por su parte, Argenta repitió que la separación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes se da en buenos términos y agregó que él "va a comprarle una casa importante, que la va a elegir Valentina, y que va a ser mitad para ella y mitad para los hijos Olivia y Benjamín". Finalmente, reveló que a la modelo comenzaron a escribirle jugadores de futbol, pero que ella no está interesada. “Qué pesados que son los jugadores de fútbol. Se acabó de separar de Enzo. Son calientes”, se quejó Yanina Latorre.

A.E