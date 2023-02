La nueva canción de Shakira, la Session 53 producida junto al productor argentino Bizarrap, no solo ha cambiado la vida de la colombiana y de su ex pareja, Gerard Piqué, a quien la canción va dirigida. Si no también la de los suegros de la cantante: Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, padres de Gerard, quienes son además vecinos de Shakira. No solo eso: ambos no paran de quejarse de las fiestas con música a todo volumen que su ex nuera no deja de hacer desde que la lanzó su nuevo hit.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, dice la canción de Shakira que recientemente fue un hit. Hace tiempo que se sabe de las deudas de Shakira con el estado español. El año pasado se supo que la cantante iría a juicio por fraude fiscal por la suma de 14,5 millones de euros. Según lo que dice en la canción, el problema tendría mucho que ver con su expareja. Pero también es una referencia a la casa que construyó Piqué a sus padres cerca de donde vivía con Shakira en Barcelona.

Según se dice, la relación entre Shakira y sus suegros no era mala, pero desde que se lanzó la Session, Shakira dio un vuelco en su actitud hacia los padres de Piqué: colocó en su balcón un muñeco con la forma de una bruja, que apuntaba en dirección a donde sus suegros viven, gesto que fue interpretado por la prensa como una forma de decirle “bruja” a Bernabeau.

Lo cual es raro, porque la reacción de Bernabeu luego de la Session ha sido prácticamente favorable a Shakira, y crítico de la actitud que su hijo Gerard Piqué había tenido para con la colombiana. "Perdona, pero la imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó el por chulo.” manifestó Bernabeu. Cabe recordar que el motivo de la ruptura entre la artista y el jugador de fútbol fue la infidelidad de él con quien ahora es su novia, Clara Chía Martí.

Quién es Montserrat Bernabéu, la mamá de Piqué y ex suegra de Shakira

La vida de Bernabeu estuvo siempre signada por el fútbol. No solo su hijo de jugador, sino que su padre era Amador Bernabeu, vicepresidente del Fútbol Club Barcelona de 1992 a 1995 y delegado de la Real Academia Española de Fútbol.

Bernabeu se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona para, posteriormente, especializarse en Medicina Física y Rehabilitación, y le ha ido bien: es una profesional muy reconocida del ámbito de la rehabilitación, y hasta forma parte del prestigioso Institut Guttmann en Badalona, donde trabajan en la rehabilitación de pacientes con daño cerebral, así como lesiones medulares, etc. También fue Jefa de la Unidad de Daño Cerebral y hoy es directora de la Fundación Institut Guttman.

En cuanto a Joan Piqué, padre de Gerard y marido de Bernabeu, es abogado, empresario y manager de su hijo.

