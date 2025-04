Por qué Viviana Canosa fue denunciada por tráfico de influencias

Lizy Tagliani y Viviana Canosa protagonizan uno de los escándalos menos esperados. Lo que comenzó como un pase de facturas públicas por parte de la periodista por accionares del pasado escaló a acusaciones de robo y posteriormente a denuncias judiciales relacionadas con la pedofilia. Ahora, es la denunciante quien recibió una demanda judicial con la carátula de tráfico de influencias.

Por qué Viviana Canosa fue denunciada

La semanada se desató un gran escándalo luego que Marcela Tauro reviviera en Intrusos el motivo de su distanciamiento con Lizy Tagliani: la humorista le había enviado mensajes subidos de tono a Martín Bisio, expareja de la periodista. Más tarde, fue Viviana Canosa quien recogió el guante y recordó públicamente que ella rompió su vínculo laboral con la humorista -quien era su estilista años atrás- porque había sido víctima de un robo por su parte.

A partir de ese momento, en su ciclo Vivana en vivo, Viviana Canosa reveló detalles de la relación personal que mantuvo con Lizy Tagliani recordando las largas jornada laborales que compartían cuando la humorista se dedicaba a la peluquería. Y reveló que la habría encontrado sustrayendo dinero de su cartera, motivo por el cual decidió romper con ese vínculo. Pero no dudó en mencionar la decepción por esa situación porque mantenía una gran cercanía, siendo que la apoyó en momentos muy importantes.

Y este fragmento del relato de la periodista es el que la puso en el ojo de la tormenta, y en las últimas horas fue denunciada por tráfico de influencias. "Lizy me pidió llorando y me dice ‘te lo pido por favor, se acaba de morir mi mamá y tengo un problemón. La tengo en una sala velatoria y puedo ir presa porque no tengo el acta de defunción, y puedo ir presa porque la pude haber matado yo’. Agarro el teléfono desesperada y llamo a una persona de mucha confianza y le digo ‘tengo a una de mis mejores amigas con la madre en una sala velatoria sin el acta de defunción porque la llevó así, de una de la casa’”, había contado Viviana Canosa.

Además, indicó que consiguió profesionales y autoridades para resolver esa situación y pudieron trasladar a Celestina Gallardo, la mamá de Lizy, sin problemas. Este accionar que la periodista contó como uno de los grandes favores que le hizo a quien era su amiga, hoy la enfrenta a una denuncia con una causa en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.

Y en esta presentación estaría vinculado también exministro de Seguridad Aníbal Fernández, quien habría sido la persona a la que acudió Viviana Canosa para resolver la situación de Tagliani. La denuncia se radica por un presunto uso indebido de influencias políticas para acceder a un beneficio personal, omitiendo realizar trámites estipulados bajo la ley.

Ahora, el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli deberán determinar si hay pruebas suficientes contra Viviana Canosa. De esta manera, ahora la periodista tiene una causa en su contra, al mismo momento que ella encausa una contra Lizy Tagliani.