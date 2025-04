En medio del escándalo generado por las fuertes acusaciones públicas de Viviana Canosa, Lizy Tagliani rompió el silencio en el programa A la Barbarossa y compartió no solo su visión sobre el conflicto, sino también la íntima conversación que mantuvo con las madres del colegio de su hijo adoptivo.

La conductora y humorista se mostró conmovida al relatar cómo fue recibida por la comunidad educativa en uno de los momentos más delicados de su vida. Fue esta misma mañana que, junto a Georgina Barbarossa y su panel, la mediática quebró en emoción al contar lo vivido con otras madres del jardín.

Viviana Canosa y Lizy Tagliani

Lizy Tagliani reveló qué le dijeron las madres del colegio de su hijo

“Por supuesto llamé a la directora del colegio, escribí en el chat de mamis, me puse a disposición y dije ‘lo que quieran y necesiten, si es necesario que me vaya y que saque al chico de la escuela hasta que se solucione, lo hago’”, comenzó relatando visiblemente afectada la presentadora de televisión. "Yo sé lo que debe significar tener el miedo", empatizó.

Sin embargo, lejos de recibir rechazo por parte de las demás madres, encontró un apoyo inesperado por parte de sus contemporáneas. “Las madres me respondieron, todas me contestaron. Me dijeron ‘Te aguantamos, te bancamos y estamos con vos. Lo más importante es que los chicos estén lejos de toda esta información’, están cuidando a mi hijo", destacó la mediática sobre el cariño que recibió dentro del grupo de "mamis del cole".

Con la voz quebrada por el advenimiento del llanto, Tagliani destacó el rol contenedor de la comunidad escolar. “Lo llenan de amor a mi hijo. Amor que hoy, por todo esto, yo no le puedo dar como quisiera”, expresó. “Solo quiero que quienes confiaron en mí para entregarme a Tati, estén orgullosos de su decisión”, explicó sobre su deseo de volver a reestablecer su reputación.

Mientras tanto, Vivivana Canosa, este mismo martes 15 de abril, se dirigió hacia los Tribunales de Comodoro Py para elevar a la justicia una denuncia contra la conductora. En su programa “Viviana en vivo” previamente aseguró que tendría pruebas de que tanto la humorista como otras celebrities formarían parte de una red de trata de menores.

Lizy Tagliani y Viviana Canosa

C.G.