Premios Oscars 2023: cuáles serán los regalos a los asistentes

Quienes esperan los Premios Oscar 2023, que se llevará a cabo el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. están ansiosos por ver si sus actores y películas favoritas ganan las esperadas estatuillas. Pero quienes asisten a la ceremonia no solo están ansiosos por saber si ganaron en sus respectivas ternas: ¡piensan también en regalos! Ya que es una tradición de hace más de 20 años en los Premios de la Academia hacerle regalos no solo a los ternados, si no a todos los que asisten.

Las bolsas de regalos incluyen un kit de experiencias de lujo en tratamientos de belleza, cirugías estéticas, invitaciones a restaurantes o prendas de vestir de grandes diseñadores, entre otras cosas.

"Argentina 1985", representará a Argentina en los Premios Oscars 2023.

La responsabilidad de entregar estos interesantes obsequios a las celebridades corre desde el lado de la empresa de marketing Distinctive Asset, aunque es por inicitiva de la Academia. Se calcula que para cada una de las bolsas gastan más de 100 mil dólares. Además, es posible que cuanto mayor importante sea la categoría, el regalo sea de un nivel elevado que el resto.

Personalidades como Steven Spielberg, Martin McDonagh, Austin Butler, Brendan Fraser, Cate Blanchett, Ana de Armas, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis, entre otros, disfrutarán no solo de la ceremonia, si no también de increíbles regalos.

Qué peliculas argentinas ganaron un Oscar

La riqueza de la cinematografía argentina forma parte fundamental del cine del mundo. Y quedo demostrado tras la nominación de “Argentina, 1985″ a los Oscar 2023, como mejor película extranjera. La película Argentina, venia de ganar el Globo de Oro como Mejor Película en Lengua No Inglesa. Un premio clave de cara a su futuro en la temporada de alfombras rojas de Hollywood.

Argentina, 1985 es una película que puso en agenda el juicio a las Juntas y los crímenes de lesa humanidad. Recrea en forma fidedigna el valiente y decisivo juicio a las tres juntas militares que asolaron el país en la última dictadura. Se estreno el 29 de septiembre del 2022, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín.

Argentina 1985

Durante la década de 1980, un grupo de abogados investiga y lleva a juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar argentina. En la película hay varias escenas donde van a suceder situaciones, la reunión de Strassera con el presidente Raúl Alfonsín o el encuentro de los jueces debatiendo las condenas en una pizzería, apenas insinuadas. Las escenas se reconstruyen luego al ser narradas de un personaje a otro. El acto de relatar los hechos y elaborar sentido se vuelve fundamental para el film desde su propia construcción. La enseñanza del pasado y la esperanza del futuro solidifican el contundente mensaje de “Nunca Más” expuesto por el film, que permite a la nuevas generación, la importancia de preservar la memoria de nuestra historia.

El secreto de sus ojos

Afiche de "El secreto de sus ojos".

Es una película argentina de drama y suspenso de 2009 dirigida por Juan José Campanella. Que cuenta como un oficial recién retirado de un Juzgado de Instrucción de Buenos Aires se obsesiona con un brutal asesinato ocurrido en 1974. Decidido a escribir una novela sobre el caso, 25 años después empieza a revivir el pasado y el recuerdo de una mujer a quien amó en silencio durante todo ese tiempo. La película está basada en la novela “La pregunta de sus ojos” de Eduardo Sacheri, quien coescribió el guion junto a Campanella. Es protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil. En 2010 se convirtió en la segunda película argentina en ganar el Óscar a la mejor película extranjera. El éxito de la película logró la versión norteamericana de “Secretos de una obsesión” protagonizada por Julia Roberts, Nicole Kidman y Chiwetel Ejiofor.

La historia oficial

La historia oficial

La historia transcurre en Buenos Aires, 1983. En los últimos años de la dictadura militar argentina, una profesora de historia comienza a tomar conciencia de lo ocurrido en ese periodo. El retorno de una amiga exiliada, sus sospecha sobre los oscuros asuntos de su marido y la aparición de una Abuela de Plaza de Mayo que busca a su nieta son motivos que llevan a replantearse si su hija adoptada fue apropiada ilegalmente por su marido. Se estreno en 1985, dirigida por Luis Puenzo. Y tiene como protagonistas a Héctor Alterio y Norma Aleandro. Fue la primera película en obtener el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Es una de las películas más premiadas en la historia del cine argentino.