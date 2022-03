Preocupación por la salud de Enrique Pinti, tras ser internado de urgencia

En el día de ayer, Enrique Pinti fue ingresado en el Sanatorio Otamendi. El artista de 82 años, que padece una diabetes severa y problemas circulatorios en las piernas, sufrió una descompensación en su casa y fue internado de urgencia.

Preocupa la salud de Enrique Pinti, tras ser internado de urgencia

A través de Twitter, Lio Pecoraro, el conductor de "El Run Run del Espectáculo" confirmó la noticia. "10.23 hs. Internaron a Enrique Pinti debido a una descompensación que sufrió en su hogar. Se le están realizando los estudios correspondientes que no el podían hacer en la casa. ¡Lo acompañaron su sobrina, los enfermeros que lo cuidan y su entrañable amiga, Cipe!" escribió el periodista en la red social del pajarito.

Hasta el momento, el equipo medico del Sanatorio Otamendi aguardan los resultados de los estudios que le realizaron al actor, para dar a conocer el parte médico.

En 2019, Pinti ya había sufrido una crisis de salud que lo llevó a suspender las funciones de su obra teatral.

Enrique Pinti reveló que le ofrecieron tener prioridad para vacunarse y él dijo que no:

Luego del escándalo de la supuesta "vacunación VIP" contra el Coronavirus que ocurrió en el país Enrique Pinti, de 81 años y quien padece diabetes reveló que le ofrecieron inmunizarse por ser famoso, cosa que él contó que rechazó apenas le hicieron la propuesta, aunque no contó desde dónde llegó el ofrecimiento.

“Es algo que no se debe hacer”. Nosotros solamente tenemos que esperar nuestro turno, como cualquiera", comenzó diciendo en diálogo con Radio Rivadavia y amplió: “A mí me ofrecieron tener prioridad en la lista de vacunación y yo les dije que no, que de ninguna manera. Uno sabe que le va a caer todo el mundo encima, mas allá de que es algo que no se debe hacer”.

Enfático dijo: “Me parece que una vacuna como esta, para un mal pandémico que se está llevando a millones de personas, no es un jabón de tocador. La sociedad no ha evolucionado desde hace 70 años. Si se meten con esto, se pueden meter con cualquier cosa. Este no es un bien de consumo, es un remedio”.

FF