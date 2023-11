Robbie Williams es uno de los cantantes más famosos del género pop-rock. La estrella musical saltó a la fama como miembro de la boyband ‘Take That’ a una temprana edad. Asimismo, forjó su carrera como solista con su canción ‘Angels’, la balada que le brindó su primer éxito. Sin embargo, su vida se vio atravesada por graves problemas de salud significativos relacionados con el abuso de sustancias en sus primeros años de fama.

Además, el compositor británico presentó su primera serie biográfica de Netflix, donde reveló oscuros secretos de su pasado relacionados a su vida íntima fuera de las cámaras. Un mundo donde la noche y los excesos conllevan a grandes consecuencias a lo largo del tiempo.

Robbie Williams reveló sus duros desafíos de salud

Robbie Williams habló abiertamente sobre su problema con las adicciones y las graves dificultades que estas trajeron en su vida adulta: “Estoy hecho polvo por todo lo que hice en los 90 y parte de los 2000. Pensaba que podía esnifar, tomar pastillas y alcohol al máximo y que eso era un superpoder en el momento”.

Robbie Williams

A pesar de que el cantante lleva años sobrio, aseguró que el abuso de sustancias tuvo un gran impacto negativo en su vida. “El pelo adelgaza, la testosterona ha abandonado el edificio, la serotonina ya no está y la dopamina se despidió hace tiempo. He agotado todo lo bueno natural. Tengo la andropausia”, expresó con sinceridad el artista.

Sin embargo, pese a que tuvo duras experiencias, actualmente, Robbie se encuentra completamente limpio de sustancias, pudiendo rehacer su vida. La estrella de pop está felizmente casado con la actriz Ayda Field desde 2010, con quien comparte cuatro niños.

Robbie Williams

“Me atraen magnéticamente las 4 de la mañana y me quedo dormido a las 6, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Me acuesto a las 11 de la noche y me quedo ahí completamente despierto y alerta hasta las 5 de la mañana”, detalló Williams. Asimismo, el compositor batalló con problemas de salud mental, los cuales derivaron en complicaciones alimenticias, llevándolo casi al borde de la muerte.

Además, Robbie Williams manifestó que no todo en la vida de una famosa estrella es color de rosa. El mundo de las drogas, alcohol y vida nocturna influye fuertemente en la gran mayoría de los artistas, quienes tienen que pagar las consecuencias de sus actos años después.

P.C