Una nueva gala de eliminación ocurrió en Bake Off Famosos, y separó a las redes sociales. Nacho Elizalde se despidió de sus compañeros, luego de no poder superar las expectativas del jurado. El octavo eliminado tuvo un duro mano a mano con Cande Molfese, pero el jurado dio el controversial veredicto. “Te ganaste mi cariño y admiración. Tu amor por la pastelería no está en tela de juicio. Fue controversial la decisión que tomamos porque hacemos puntaje y la diferencia fue de medio punto”, reveló Christophe Krywonis.

La prueba creativa final fue realizar tres panna cottas individuales del sabor que los participantes eligiesen, con un elemento horneado, salsa, decoración y frutas, además de tener que utilizar sí o sí moldes. Nacho comenzó con el pie izquierdo, pero logró terminarlo lo mejor que pudo. Debido a esto, Maru Botana enfatizó: “Nacho, fue un día bastante complicado para vos. El tiramisú no estuvo bien y la pizza tenía la masa apelmazada. La panna cotta estaba muy buena, aunque le faltaba power al tema de la vainilla”. Finalmente, Wanda Nara anunció que era el nuevo eliminado, y las redes sociales explotaron.

Nacho Elizalde fue eliminado de Bake Off y estallaron los memes

Mientras se realizaban los Martin Fierro de Cine, en Bake Off despedían a Nacho Elizalde. El influencer le agradeció a todos sus compañeros y afirmó: “Soy autoexigente y me enojo porque me importa. Aprendí muchísimo y con este paso por Bake Off me voy feliz”. Su paso por el certamen hizo que el participante se volviera muy querido por muchos, pero también odiado. Debido a esto, y tras la decisión del jurado, los usuarios comenzaron a dividirse entre los que pedían un repechaje y los que celebraban la eliminación.

A pesar de estos sentimientos encontrados, muchos agradecían su partida para que vuelva a "Nadie dice Nada", el programa que lleva adelante en el streaming Luzu TV. Muchos otros, ya comenzaron a hablar de su vuelta y pedían que fuera con la de Gastón Edul y Camila Homs. Si bien la modelo y el influencer habían creado una especie de rivalidad en Bake Off, se volvieron de los más nombrados en redes sociales.

Nacho Elizalde se hizo famoso por las redes, llevó las risas a todos los programas que visitó, y Bake Off Famosos no fue la excepción. Su eliminación provocó un caos entre los usuarios, que esperan ansiosos al repechaje para conocer quiénes volverán. Hasta el momento, el influencer se siente agradecido de la oportunidad y recordará su paso por la carpa pastelera que le enseñó muchísimas cosas del mundo de la cocina.

A.E