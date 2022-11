Preocupante mensaje de Chano a través de su cuenta de Twitter

En este último período, Santiago Moreno Charpentier, conocido como Chano, demostró una mejoría notable en su salud con respecto a las adicciones. Mantuvo un perfil bajo y reservado y mucho no se puede calcular el grado de mejoría, pero no le resta mérito alguno.

El día de ayer volvió a cantar frente a 80mil personas en el show por los 140 años de la Ciudad de La Plata y horas después escribió una serie de mensajes a través de un hilo en Twitter que despertó cierta preocupación entre sus seguidores.

“Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más. Pero durante esta breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía.” Escribió el cantante dando inicio al hilo. Luego comentó que una colaboradora le avisó que gente “muy oscura” está tramando algo contra él para lastimarlo y que tenga cuidado.

Frente a esto, Chano afirmó que nunca vivió una situación así. “Lo que está persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la q se refiere ella también la tengo identificada.. Espero q no sea nada”, cerró el artista.

Pero hace 9 días una persona q colabora conmigo me dijo : “ Chano cuídate . Te quieren hacer mal . Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte . Esta gente es muy oscura “ .... Nunca viví algo así ..Tal vez no sea nada pero Se los cuento por si me pasa algo