El presente de Iñaki, el hijo de Pachu Peña que no quiere trabajar con su papá, pero sigue sus pasos: “No somos de mezclar”

Iñaki Peña es hijo de Pachu Peña y, aunque creció cerca del mundo de la televisión, eligió encontrar su propio lugar dentro de los medios. Actualmente tiene 25 años, es egresado de Periodismo Orientado en Deportes de Tea y Deportea y continúa su formación en Locución, una carrera que comenzó en ISEC y que finaliza en diciembre de este mismo año.

Iñaki, hijo de Pachu Peña

Su presente profesional está ligado principalmente al deporte. El joven trabaja como productor en Pegsa Group, donde participa de transmisiones deportivas vinculadas a ESPN, y también tuvo distintas experiencias en el universo del streaming. Entre ellas, Sin Canilleras y su trabajo como creador de contenidos en OlinTV, donde fue la voz del personaje Chori en un programa dedicado al fútbol y el humor.

El presente profesional de Iñaki Peña

Iñaki Peña encontró en la producción una manera de desarrollar su perfil dentro de los medios. Desde marzo de 2023 forma parte de Pegsa Group, donde trabaja como productor y participa en el armado de transmisiones deportivas. Su experiencia también incluye tareas relacionadas con la producción de video y la posproducción, mientras continúa vinculado a diferentes formatos de comunicación.

El presente profesional de Iñaki Peña

El streaming es otra de las áreas en las que decidió probarse. En Sin Canilleras tuvo participación como conductor, panelista y generador de contenidos, mientras que en OlinTV se incorporó como creador de contenidos y puso su voz al personaje Chori: “Me gusta ganar experiencia sin cerrarme puertas”, explicó en su momento, una frase que resume la manera en la que encara su recorrido dentro de los medios.

La formación de Iñaki: entre el deporte y la comunicación

El vínculo del hijo de Pachu Peña con el periodismo deportivo comenzó con sus estudios en Tea y Deportea, donde cursó Periodismo Orientado en Deportes entre 2019 y 2021. A esa formación le sumó diferentes experiencias laborales relacionadas con el periodismo: fue periodista en Planeta Newells, donde realizó entrevistas en vivo, redactó notas y trabajó en community management, y también pasó por Radio Punto AM 1400 como coconductor y columnista.

Iñaki Peña se formó como periodista

Sobre su formación como locutor, aseguró que está relacionada con otra posibilidad que mantiene abierta para su futuro: “Por si algún día la vida me lleva a las cámaras”, explicó. Así, mientras desarrolla su experiencia como productor, también suma herramientas para una eventual incursión frente al micrófono o las cámaras.

La relación de Iñaki con Pachu Peña

Pachu Peña ocupa un lugar importante en la historia de Iñaki, aunque eso no significa que ambos hayan decidido compartir el mismo recorrido profesional. El joven recuerda algunas experiencias de su infancia vinculadas al trabajo de su padre, como una participación en un programa de Gerardo Sofovich o aquella vez que junto a su familia lo esperaron a la salida de Gran Hermano Famosos con una bandera de Newell's. “Yo era chico y era una locura”, recordó.

Iñaki junto a su padre, Pachu Peña

Con el paso del tiempo, Iñaki Peña eligió mantener separados sus caminos laborales: “No somos de mezclar”, explicó al referirse a la relación entre su carrera y la de su padre Sin embargo, eso no implica distancia en lo personal ni falta de admiración: “Mi viejo siempre fue mi héroe y ver el cariño que recibe me motivó a seguir sus pasos. Como un hijo de médico quiere ser médico. Después está llenar sus zapatos”, sostuvo. El propio Pachu también habló sobre su hijo y destacó su formación, su capacidad para escribir y su dominio del inglés, además de expresar su confianza en el futuro profesional que pueda construir.